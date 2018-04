Victimă a unui sistem de sănătate căruia nu-i pasă de bolnav: Călin Farcaș: „Vreau să trăiesc! Boala nu e alegerea noastră!”

Are 29 de ani și e într-o luptă contra cronometru cu o boală cruntă care i-a măcinat plămânii. Singura lui șansă la viață este un transplant pulmonar care se poate face, însă, în situația sa, doar în străinătate. Statul român n-are soluții pentru el, așa că tânărul brașovean ne cere ajutorul: are nevoie de cel puțin 200.000 de euro ca să poată fi salvat





Până în urmă cu patru ani, viața lui Călin Farcaș, din comuna Teliu, Brașov, era ca a oricărui alt tânăr de vârsta sa. Se bucura de viață, avea o slujbă stabilă și se străduia să-și facă un viitor frumos. Visele i-au fost spulberate aproape peste noapte. A început să respire cu greutate și să se simtă slăbit. S-a dus la medicul de familie, care nu a știut să-i spună ce are. I-a dat în schimb trimitere la un medic specialist. Nici acela nu s-a dumirit. S-a dus la altul, și la altul...

Plimbat un an prin spitale pentru diagnostic

Un an a umblat prin clinici și spitale până când să aibă un diagnostic clar. În 2016 a aflat cum se numește boala sa și, din păcate, aceasta e o condamnare: hipertensiune arterială pulmonară severă. Singura salvare, în cazul lui, e transplantul pulmonar. Care nu se poate face în țara noastră, întrucât boala e mult prea gravă ca să poată fi rezolvată de echipa medicală de la Spitalul Sf. Maria, care a realizat abia săptămâna trecută primul transplant pulmonar din istoria României.

„Boala mea a avansat extrem de repede, a fost un derapaj fulminant, în doi ani am ajuns să fiu dependent de aparatul de oxigen și în scaunul cu rotile”, povestește, cu mare greutate, Călin Farcaș.

Respins pentru că nu avem acord cu Eurotransplant

Când a aflat că are nevoie de transplant pulmonar s-a adresat statului, sperând că va fi trimis la vreo clinică din străinătate unde să facă intervenția care-i poate salva viața. Dar România nu mai are acord cu Eurotransplant de mai bine de trei ani, așa că spitalele din străinătate nu-l acceptă nici măcar pe lista de așteptare. Dar nu s-a lăsat. A bătut la toate ușile, deși e țintuit întrun scaun cu rotile și nu poate respira fără aparatul de oxigen. În zadar, însă. E ca și cum s-ar lupta cu morile de vânt.

„Răspunsurile veneau negative pentru că țara noastră nu are niciun acord semnat cu ei, nu avem niciun acord cu Eurotransplant. Cum aflau că sunt român, ușile mi se închideau în nas. Am crezut în statul român, dar din păcate m-am înșelat. Am pierdut foarte mult timp prețios așteptând să găsească o soluție pentru mine. Sunt într-o luptă contra cronometru, pentru mine timpul e vital. Îmi pare rău că am așteptat”, spune, cu lacrimi în ochi, tânărul. Și, cu voce stinsă și ochii în pământ continuă: „M-am născut în locul nepotrivit”.

Casa de Asigurări de Sănătate îi asigură doar tratamentul medical și aparatul de oxigen. Medicamentele pe care le ia costă, în fiecare lună, 4.000 de euro.

