Victimă a atacurilor teroriste din septembrie 2001 de la New York identificată după 17 ani

La șaptesprezece ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, rămășițele unui lucrător în domeniul financiar, în vârstă de 26 de ani, ucis la New York în atacul asupra turnurilor gemene, au fost identificate în mod oficial datorită progreselor înregistrate în testarea ADN-ului, au anunțat oficialii americani.





Scott Michael Johnson este a 1624 a persoana care a fost identificată dintre cele 2.753 de persoane ucise atunci când două avioane de pasageri, deturnate de Al-Qaeda, au distrus Turnurile Gemene ale World Trade Center, simbolul prosperității financiare a orașului New York.

Johnson a lucrat ca analist financiar la societatea de investiții bancare ”Keefe, Bruyette & Woods”, a declarat ieri examinatorul medical principal al orașului New York, Barbara Sampson.

„Întotdeauna am crezut întotdeauna că va apăra la ușă și va spune:" Iată-mă, am avut o amnezie ", a declarat Ann Johnson, mama tânărului pentru New York Times.

Aceasta este prima identificare din august 2017, când a fost identificată ultima victimă, identitatea acesteia din urmă nefiind dezvăluită public la cererea familiei.

"Am făcut un angajament față de familiile victimelor că vom face tot ce este nevoie, atâta timp cât este nevoie, pentru a le identifica pe cei dragi lor ", a declarat Sampson.

Peste 1100 de victime ala atacurilor teroriste din septembrie 2001 rămân în continuare neidentificate, dar noile descoperiri în domeniul cercetării genetice au condus la 89% din toate identificările pozitive, a afirmat cabinetul examinatorului medical.

