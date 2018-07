DESTĂINUIRI în PREMIERĂ despre viața a Părintelui Cleopa. MOMENTE DRAMATICE și EMOȚIONANTE la spital

O perioada de timp, parintele arhimandrit Ilie Cleopa a fost pacientul Spitalului "C. I. Parhon" din Iasi. Conf. dr. Virgil Gheorghiu, medicul curant al parintelui Cleopa, s-a retras de mai bine de 10 ani din activitatea medicala.





Marele duhovnic a stat intr-o rezerva de langa cabinetul medicilor impreuna cu un calugar care avea grija de el.

Parintele Cleopa ramane cel mai cunoscut si iubit pacient pe care l-au ingrijit vreodata asistentii si medicii de la spitalul "C. I. Parhon" din Iasi, sustine bzi.ro

O asistenta medicala, acum in pragul pensionarii, atunci la inceput de cariera, isi aminteste ca, in fiecare zi, curtea unitatii medicale era plina de oameni care sperau sa intre pentru cateva secunde in rezerva unde era internat cel mai cunoscut si iubit duhovnic roman, parintele arhimandrit Ilie Cleopa.

Momentul internarii Parintelui Cleopa a fost la scurt timp dupa evenimentele din 1989, prin anii '91-'92, dupa cum isi amintesc cadrele medicale. O suferinta din sfera urologica l-a indemnat pe parintele Ilie Cleopa sa ceara sfatul unui medic. Asa a ajuns la Spitalul "C. I. Parhon" din Iasi, adus de o cunostinta, o doctorita care il cunostea pe conf. dr. Virgil Gheorghiu, de la Clinica de urologie.

Astfel, parintele Cleopa Ilie a ajuns pacientul medicului Gheorghiu. Om de o mare discretie, conf. dr. Virgil Gheorghiu a fost retinut in privinta fostului pacient iubit de o tara intreaga.

Astazi, dupa aproape 20 de ani de cand marele duhovnic a trecut la cele vesnice, credinciosii vorbesc cu mare respect despre parintele. Doua decenii fara cel care alina prin rugaciune inimile a milioane de credinciosi, dar inca prezent printre noi. Conf. dr. Virgil Gheorghiu s-a retras de mai bine de 10 ani din activitatea medicala, dupa ce a implinit varsta de pensionare.

"Bineinteles ca imi amintesc de parintele Cleopa. A ajuns la mine printr-o cunostinta comuna, o doamna doctor. Dumneaei il cunostea pe parintele si a venit cu el sa il consult. A stat internat o perioada scurta pentru o problema de sanatate care nu era grava. Discutam cu parintele Cleopa doar despre ceea ce tinea de boala. Statea cu un calugar care avea grija de el. Il vedeam zilnic, discutam despre starea dumnealui de sanatate. Isi lua tratamentul pe care i l-am prescris. Nu imi mai aduc aminte cu exactitate anumite lucruri. Stiu ca se ruga mult. Pe perioada spitalizarii nu am observat lucruri iesite din comun. In ceea ce priveste anumite lucruri care s-au spus despre parintele cat a stat in spital sunt si multe exagerari. Dupa externare, l-am mai intalnit la cateva controale periodice, dar ca si atunci cand a fost internat am discutat strict legat de starea de sanatate. Am fost la Manastirea Sihastria, dar nu m-am dus neaparat sa-l vad pe parintele Cleopa", a declarat conf. dr. Virgil Gheorghiu pentru bzi.ro

In Clinica de urologie mai exista o asistenta medicala care atunci cand marele duhovnic era internat, aceasta era la inceputul carierei. Asistenta isi aminteste ca niciodata curtea spitalului nu s-a umplut de atata lumea ca atunci. Zilnic, oamenii veneau si asteptau in curte sa poata intra sa-l vada pe parintele.

