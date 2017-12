Vedetele TVR își curăță sufletul prin post

Puține zile ne mai despart de una dintre cele mai iubite sărbători, Crăciunul. Dincolo de cadouri și bucuria de a sta alături de cei dragi în jurul bradului, Nașterea Domnului este o stare de spirit și multe vedete din showbiz se pregătesc să întâmpine sărbătoarea cu sufletul mai curat.





Stela Popa, frumoasa prezentatoare a Telejurnalul TVR 2 de la ora 19.00, se numără printre vedetele care țin postul Crăciunului. „Mă rog Celui de Sus pentru cineva drag și care are mare nevoie în aceste clipe de susținerea Domnului. Nu mă pot ruga lui Dumnezeu cu burta plină…”, a mărturisit vedeta într-un interviu.

Postul înseamnă disciplină a sufletului și pentru Andrei Leonte și în fiecare an cântărețul respectă perioada postului. „Nu cred in vampiri, vârcolaci și alte creaturi asemănătoare. Nu cred nici măcar în zodiac, așa că de Sfântul Andrei nu am atârnat usturoi la ușă. Și nici grâu nu pun, dar, ca în fiecare an, țin tot Postul Crăciunului”, a dezvăluit artistul în urmă cu câteva zile, chiar de Sfântul Andrei.

