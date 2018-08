O VEDETĂ și-a SURPRINS fanii cu imaginea din TOIUL NOPȚII. Controverse URIAȘE născute în lumea mondenă

În vârstă de 42 de ani, Răzvan Ciobanu a acceptat să facă parte dintr-un proiect tare îndrăzneț. Recent, el a realizat o ședință foto și a primit deschis provocarea de a poza lângă un bărbat gol-goluț.





O poză în care Răzvan Ciobanu mănâncă deasupra unui bărbat care e în costumul lui Adam și e întins pe spate “a scăpat” pe o rețea de socializare. Internauții s-au împărțit în două tabere și în timp ce unii l-au criticat pe cunoscutul designer, alții l-au lăudat pentru gestul făcut, notează cancan.ro. Imaginea care a stârnit controverse în lumea virtuală a fost însoțită de un mesaj scris chiar de creatorul de modă.

Azi-noapte, trecut bine de miezul nopții, creatorul de modă a urcat pe o rețea de socializare o fotografie realizată în timpul pictorialului incendiar.

“No, no… this not me! Midnight hungry! (n.r.: Nu, nu… Acesta nu sunt eu! Înfometat în miez de noapte) @zaineaalexandru m-a amenintat cu bataia pentru a sta la poza asta! Lasand gluma la o parte, fotografia este deja in tipar… asa ca mai bine «sa scape» de la mine. Decat «sa scape» de la ei #

Pagina 1 din 1