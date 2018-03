O VEDETĂ de la ProTV a intrat în DEPRESIE: „Am vorbit cu un PSIHIATRU, dar mi-e FRICĂ”

Răzvan Fodor, vedetă a televiziunii ProTV, a vorbit despre un subiect pe care majoritatea persoanele îl ocolesc. Acesta a recunoscut că a intrat în depresie.





O cunoscută vedetă a recunoscut recent că se confruntă cu mari problem de sănătate. Este vorba despre Răzvan Fodor care a mai spus că a apelat la un psihiatru pentru a-l ajuta să scape de probleme.

“Mă confrunt de 6 luni cu o depresie moderată şi o anxietate crescută. Nu cred că este din cauza vârstei. Am căutat soluţii, am vorbit inclusiv cu un psihiatru, dar mi-este frică să mă îndrept în zona de medicamentaţie şi prefer să merg în continuare pe remedii homeopate, ceaiuri, meditaţie şi exerciţii de respiraţie”, a spus Fodor într-un interviu online.

”Nu mai am răbdare, nu mai am toleranţă să vorbesc cu psihoterapeuţi pentru că am vorbit destul. Vreau o scurtătură. Eu vorbesc zilnic cu Irina, cu prietenii apropiaţi, cu persoane care au trecut prin asta, dar mi-e greu să mă mobilizez.

N-am motivaţie să fac sport, deşi am un abonament care mă aşteaptă de un an de zile să-l consum”, a mai spus acesta conform Cancan.

