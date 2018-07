VEDETĂ din România se confruntă cu PROBLEME MAJORE după NAȘTERE. ,,În prima zi când am ajuns acasă, eram EPUIZATĂ”

Laura Cosoi, se confruntă cu o serie de probleme după ce a născut. Pe blogul personal, actrița a povestit cum s-a schimbat viața ei și a soțului acesteia, după venirea pe lume a Ritei. Vedeta recunoaște că situația s-a complicat, după ce a ajuns acasă, informează Libertatea.





Aceasta susține că, cu toate că i-a fost foarte greu și că au au apărut schimbări destul de semnificative în viața ei, cu ajutorul soțului ei, a reușit să geasească în cele din urmă un echilibru.

,,În prima zi când am ajuns acasă, eram epuizată. Nu dormisem aproape deloc și mâncasem pe sponci. Însă am avut noroc că m-a ajutat Cosmin. Am făcut cu schimbul, ne-am sprijinit unul pe altul și, până la urmă, cred că toți trei am făcut o echipa grozavă. Nu spun că a fost floare la ureche, ci că, ușor-ușor, ne găsim un ritm, iar lucrurile par să între pe un făgaș firesc. Ne-am concentrat pe ceea ce conta mai mult – să-i fie bine Ritei. În rest, nu a contat nici că în jurul nostru s-a făcut dezordine, nici că nu era mâncare gătită. Am tot comandat când ne-a fost foame”, a notat Laura Cosoi.

,,Mai dificil a fost a două noapte după ce am ajuns acasă. Rita a plâns foarte tare, sfâșietor, ceea ce nu s-a întâmplat până atunci și nu reușeam să o liniștim cu niciun chip. Cosmin i-a compus chiar și niște cântecele pe loc, de „stare de urgență”, însă nimic nu a avut efect. Până la urmă am cedat și am sunat neonatologul (Lucica Moldovan, îți mulțumim) , care ne-a spus că probabil nu este sătulă și trebuie să-i dau mai mult san. Mi s-a rupt sufletul când am văzut-o pe Rita adormind printre suspine, cu atât mai mult cu cât nu știam cum s-o alin. Însă ziua următoare, am vorbit cu Mihaela Timofte (o gășiți la Medicover că tot am fost întrebată), consultantul în alăptare, care mi-a recomandat niște vitamine foarte bune, așa încât nu au trecut nici două zile după ce am început să le iau și laptele a devenit mai consistent. Bineînțeles că m-am confruntat și eu cu problemele rănilor la sâni, însă folosesc o cremă cu lanolină și parcă situația s-a ameliorat.

Rita are acum nopți când poate să doarmă și trei sau patru ore legate, dar și nopți când se trezește din ora în ora. Dar noi încercăm să ne facem o rutină de viață cât mai plăcută, mai frumoasă. Suntem oameni destul de echilibrați, nu ne panicăm ușor și sunt de părere că liniștea pe care o avem și pe care încercăm să o păstrăm lângă ea e importantă. Un copil simte dacă părinții sunt stresați și reacționează imediat. Uneori, mă trezesc cerându-i scuze Ritei că sunt începătoare și trebuie să învăț „meseria de părinte” din mers, iar ea pare să înțeleagă că îmi zâmbește ștrengărește. :)”, a mai consemnat Laura Cosoi pe blog.

