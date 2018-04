Este VEDETA PRIMĂVERII, dar TREBUIE evitată la MASĂ de o LISTĂ LUNGĂ de persoane

Este considerată vedeta primăverii, sute de mii de români apelând la acest ingredient pentru regenerarea organismului. Însă un aspect important a fost omis de-a lungul timpului.





Urzica este ceea ce ii trebuie organismului nostru pentru a elimina toxineleacumulate in timpul iernii si pentru a-si asigura imunitatea in fata infectiilor.

Se stie ca urzicile sunt extrem de sanatoase si ca ele contin multe vitamine (A, B2, C, K), un numar mare de amnioacizi, saruri minerale (calciu, magneziu, fier, siliciu, etc), substante proteice, acid pantoteic, acid folic, amine, cetone, etc. Insa, ceea ce nu stim este ca au si o lista lunga de contraindicatii, informează bzi.ro.

Folosite in catitati mari, urzicile duc la marirea coagulabilitatii sangelui. De asemenea, urzicile sunt contraindicate persoanelor care au hipertensiune arteriala, aterioscleroza, polipi, adenom testicular, la hemoragie uterina provocata de fibroame si mioame. La varstnici poate agrava tromboflebita.

In plus, din cauza actiunii sale diuretice, consumul prelungit de urzici poate cauza un dezechilibru electrolitic. Cei care consuma in mod repetat planta de urzica trebuie sa aiba grija ca in dieta lor zilnica au introdus destul potasiu.

Cercetarile de laborator au dovedit ca urzica determina contractiile uterului, deci si femeile gravide ar trebui sa se fereasca de consumul de urzica.

In volumul “Esti ceea ce mananci‘‘, dr Gillian McKeith ne sfatuieste sa nu culegem frunzele de urzica din zone aflate in apropierea soselelor sau a altor factori poluanti. “Preparati-le ca si pe spanac, odata fierte nu mai inteapa.

Puteti sa consumati alternativ ceai de urzica (doua cani pe zi) si tinctura de urzica – o zi una, o zi cealalta. Sunt un excelent tonic in miezul zilei. Este bine ca barbatii care au probleme cu prostata sa bea doua-trei cani cu ceai de urzica pe zi‘‘, mai noteaza dr Gillian McKeith.

O cana cu infuzie de urzici dimineata, pe stomacul gol, ajuta la curatarea ficatului si la tinerea la distanta a infectiilor. Datorita continutului de betacaroten, o cura cu urzici stimuleaza acuitatea vizuala. De asemenea, datorita potasiului previne bolile cardiovasculare si asigura buna functionare a muschiului cardiac.

Pagina 1 din 1