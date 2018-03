O VEDETĂ din muzica românească, implicată într-un ACCIDENT. Îmi e TEAMĂ să mai MERG - Galerie FOTO

“Am avut accident cu taxiul, chiar in drum spre emisiune. O alta masina a intrat in taxiul in care ma aflam, lovitura a fost din spate. Va dati seama ca m-am speriat ingrozitor, nu stiam ce s-a intamplat, ce am patit, nu stiam ce e cu mine. M-am lovit la spate, Slava Domnului ca nu a fost mai grav de atat. Am iesit repede din taxi si am luat altul ca sa ajung la televiziune pentru ca trebuia sa fiu prezenta in emisiune. Numai eu stiu cum am stat in platou… eram inca speriata, tremuram”, a declarat Silvana Riciu pentru WOWbiz.ro.

Deşi iniţial nu a acuzat dureri, artista s-a resimţit după câteva ore şi acum acuză că are probleme la spate. “Atunci, dupa zdruncinatura, nu aveam nicio durere. Dar vad ca ma tine spatele, coloana, si ma cam doare si capul. Ca sa fiu sigura ca nu e nimic grav voi merge sa-mi fac un RMN. Acum mi-e teama sa mai merg si cu taxi... Eu nu conduc tocmai pentru ca mi-e frica de accidente”, a mai declarat interpreta.