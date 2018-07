TERIFIANT! O CUNOSCUTĂ VEDETĂ a fost MUȘCATĂ de RECHINI, în timpul unei ședințe foto - IMAGINI ÎN ARTICOL

Un model devenit celebru pe Instagram a trecut prin clipe cumplite, după ce a fost mușcată de un rechin în timp ce poza în apele din Bahamas.





Katarine Zarutskie a reușit să se salveze, dar a rămas cu o rană mare la nivelul unui braț și a avut nevoie de îngrijiri medicale imediate.

Tânăra realiza un pictorial de senzație înotând printre rechinii-infirmier, specie cunoscută ca fiind una docilă, când a fost mușcată de aceștia.

Modelul povestește clipele de groază prin care a trecut.

„Din câte ştiu eu, rechinii-infirmieri sunt destul de inofensivi. Am văzut multe persoane care au postat fotografii cu ei pe Instagram. Brusc, am simţit ca şi când 15 persoane m-au strâns de braţ foarte, foarte tare. Următorul lucru pe care mi-l amintesc este că eram sub apă şi am simţit un val de adrenalină. În astfel de momente, ai atât de multă adrenalină încât ştii că trebuie să ieşi din respectiva situaţie, însă eu am rămas calmă. Cred că dacă cineva ar fi ţipat sau s-ar fi zbătut în apă, situaţia ar fi fost puţin diferită”, a povestit tânăra.

Totodată, proprietarul golfului unde Katarine a realizat ședința foto a declarat că, cel mai probabil era ora la acre rechinii se hrăneau și au confundat mâna vedetei cu mâncarea lor.

Înotatul printre rechinii din această specie a devenit un sport foarte popular în rândul turiștilor, aceasta fiind însă o activitate pe care o fac pe propria răspundere.

Pagina 1 din 1