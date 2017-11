După Sanda Ladoşi, O ALTĂ VEDETĂ are probleme. ARESTATĂ LA DOMICILIU. Mesaj disperat şi ŞOC ÎN SHOWBIZ

Mariana Moculescu a fosr reținută de poliție în Italia, după ce i-a luat mașina fostului său iubit, Cristi Marin.





Se pare că între ea și Cristi Marin a izbucnit un scandal monstru în urmă cu ceva timp, iar acesta este departe a se fi încheiat. Fosta soţie a compozitorului Horia Moculescu, Mariana Moculescu, a transmis un mesaj disperat pe Facebook.

Moculescu a scris într-un mesaj adresat în special fostului iubit că este foarte bolnavă și țintuită la pat și îi cere acestuia ajutorul.

"Sunt arestata la domiciliu, pe 30 de zile. Sunt foarte bolnava si tintuita la pat. Am bronho-pneumonie de cateva zile. Cristi Marin, te rog in genunchi sa ma ierti si ajuta-ma si scoate-ma din aceasta situatie. Am facut acest gest, din cauza ca imi doream sa ma iei cu tine in America si sa ma marit cu tine din dragoste si doar atat. Raspunde-mi si nu te mai juca cu viata mea. Traiesc datorita medicamentelor multe pe care le iau", scrie Mariana Moculescu pe Facebook.

