O cunoscută vedetă de la noi a făcut un anunț NEAȘTEPTAT! Fanii sunt ÎN LACRIMI. Cum va reacționa Cabral?

O îndrăgită vedetă de telviziune cu care Cabral a avut la un moment dat o emisiune a făcut un anunț care a lăsat fanii în lacrimi.





Este vorba despre prezentatorarea și cântăreața Nadine, care și-a anunțat fanii că nu mai dorește să revină în lumina reflectoarelor.

Anunțul vine în contextul în care vedeta s-a retras deja din showbizul românesc.

„Nu-mi e dor de muzică, nu mă mai văd bâțâindu-mă acum pe scenă. Cântăreața e mare, umple scena, are părul umflat. Eu nu mai am chef, am 41 de ani. Să sug burta și să fac piruete nu-mi mai trebuie”, a mărturisit aceasta pentru Libertatea.ro.

Nadine este cunoscută în urma aparițiilor pe care le-a avut la TV. Vedeta a fost prezentatoare, cântăreață dar și actriță de teatru și film.

Nadine a debutat în showbiz în 1995, după ce a participat la emisiunea „Școala Vedetelor", de la TVR 1.

De asemenea, frumoasa brunetă a prezentat și o emisiune TV împreună cu Cabral: „Banc Show”

Pagina 1 din 1