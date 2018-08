VASLUI. Poliţist cotomogit cu ranga de un şofer beat mangă

Un poliţist din comuna Albeşti, judeţul Vaslui, a fost bătut de un şofer aflat la un pas de comă alcoolică





Aflat în timpul unei actiuni a Politiei Rutiere pe raza comunei Muntenii de Jos politistul avea sã fie victima unei agresiuni dupã ce un bãrbat de 45 de ani l-a lovit cu o rangã peste un picior. Agentul a ajuns la spital pentru îngrijiri medicale. Din fericire, rana suferitã de acesta nu a fost una gravã si, dupã ce a fost examinat si pansat a fost externat, informează colegii de la ziarul vasluian Vremea Nouă. Conform declaratiilor politistilor, în timp ce se aflau în misiune, politistii au fãcut semn sã tragã pe dreapta unui autoturism dar soferul acestuia a ingorat semnalele si si-a continuat drumul. Pe urmele sale a pornit o autospecialã de politie dar bãrbatul de 45 de ani, din Muntenii de Jos, a reusit sã ajungã în propia curte si apoi a fugit în casã. Agentii de politie au rãmas la poartã si au încercat cã-l determine sã iasã sã stea de vorbã cu ei. La un moment dat, în afara curtii a iesit fiul soferului. În timp ce acesta stãtea de vorbã cu politistii, bãrbatul de 45 de ani a iesit din curte înarmat cu o rangã si l-a lovit pe politistul de la postul de Politie din Albesti peste picior. Acesta a cãzut la pãmânt astfel cã, la fata locului a fost solicitatã o ambulantã. Victima a fost transportatã la spital. În ajutorul politistilor rãmasi la poarta atacatorului au sosit alte douã echipaje de politie. Între timp, rudele bãrbatului au reusit sã-l convingã sã se predea. Agresorul a fost testat cu aparatul alcooltest iar rezultatul a indicat o alcoolemie de 0,92 mg/l alcool pur în aerul expirat. “În cauzã a fost întocmit dosar penal si se fac cercetãri, sub îndrumarea unui procuror, sub aspectul sãvârsirii infractiunilor de ultraj si conducere sub influenta bãuturilor alcoolice”, a declarat purtãtorul de cuvânt al IPJ Vaslui. Soferul a primit mandat de arestare preventivã pentru 30 de zile.

Pagina 1 din 1