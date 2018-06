„Este o MANIPULARE ORDINARĂ!” Un nou SCANDAL ÎN POLITICĂ. Apare şi numele lui Dragnea

Sociologul Vasile Dâncu – fost ideolog al PSD și ex-vicepremier în Cabinetul Cioloș – dezminte, pe Facebook, că social-democrații lui Liviu Dragnea i-ar fi propus să preia șefia SIE.





”O manipulare ordinară. In ultima vreme văd ca unii se preocupă de manipulari privind posibile functii pentru care aș fi propus. Apare pe tot felul de surse ideea ca as fi propus pentru sefia SIE. Față de această știre falsă precizez urmatoarele. PSD nu mi-a propus niciodată această functie. Nu am discutat cu nimeni, nu mi-a propus nimeni si nici nu imi doresc așa ceva. Nici PSD, nici cineva din conducerea partidului nu mi-a propus, după castigarea alegerilor, nici o functie publică. Banuiesc că este vorba de o perdea de fum după care se manufacturează altceva. As fi bucuros daca jurnalistii care rostogolesc astfel de stiri m-ar intreba si pe mine, inainte de a publica, dacă ”informația” lor are sau nu vreun sâmbure de adevar!”, scrie Vasile Dâncu.

