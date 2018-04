Vărul lui Coldea și „OPERAȚIUNEA marea REBRANDUIRE” a SRI. Milioane de euro alocate pentru „Patria a priori”! DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE!

Informații noi din culisele siliconării Serviciului Român de Informaţii şi a implicării firmei The Group în procesul de rebranduire al SRI. Despre acest subiect s-a vorbit şi s-a scris mult, au avut loc discuţii ce au scos la iveală coincidenţe bizare și informații explozive. Așadar, potrivit dezvăluirilor apărute, milioane de euro au fost alocate pentru ”Patria a priori”, iar încrengăturile acestei operațiuni de rebranduire sunt greu de imaginat și de decriptat în totalitate.





„Astăzi, despre Mihaela Nicola vom vorbi mai puţin şi o lăsăm în umbra publicităţii cu ochi albaştri şi vă dezvăluim implicarea unui alt fiu de general în firma The Group şi legăturile de rudenie dintre acesta cu securistul de renume mondial, Florian Coldea.

Doi foşti ofiţeri SRI, Adrian Radu şi Daniel Florea au lansat în urmă cu doi ani informaţia că firma The Group a făcut rebranduirea Serviciului Român de Informaţii. Au urmat declaraţiile altor voci care spun că The Group se ocupă intens şi de PR-ul Laurei Codruţa Kovesi”, potrivit informațiilor publicate de gazetadecluj.ro.

Potrivit surselor citate, în prezent holdingul The Group este deţinut Zoltan Szigeti şi Mihaela Nicola, despre care se scrie că sunt cei mai bogaţi oameni din industria de publicitate din România.

Cine este Mihaela Nicola și de ce The Group?

”Despre ”mogula” publicităţii, Mihaela Nicola, se mai ştie că este fiica unui fost ofiţer de securitate care s-a ales şi cu eticheta de ”PR-ista Securităţii”, calitate în care a coordonat sau coordonează şi ”acoperiţii” din presă. Asta, după ce The Group s-a ocupat de cosmetizarea Securităţii lui Ceauşescu în SRI, campanie derulată în 2012 pe vremea directorului George Maior şi a prim-adjunctului Florian Coldea. Se vorbeşte că SRI a alocat sume uriaşe (milioane de euro) unei ample operaţiuni de rebranduire instituţională, în urma căreia s-a ales cu un site nou, o siglă nou şi un motto nou, latinesc: ”Patria a priori”. Conta imaginea, chiar dacă anul 2012 a fost un an de criză. Întrebarea care încă stă pe buzele tuturor: De unde a avut SRI bani pentru rebranduire şi de ce The Group?”, mai susțin jurnaliștii de la Gazeta de Cluj.

SRI neagă implicarea firmei The Group în rebranduirea serviciului...

SRI a venit cu explicaţii, însă neagă şi probabil şi minte când a spus că nu ar fi dat bani mulţi pe vreo firmă de PR şi comunicare, că nu a încheiat niciun contract cu The Group, iar ”procesul de brandind a fost efectuat de structura de comunicare a SRI”, beneficiind de sprijinul pro bono al unor specialişti externi.

Firma The Group, legături periculoase

Pagina 1 din 2 12