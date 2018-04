A scos la vânzare CADOURILE primite de la Vadim Tudor și Codrin Ștefănescu! O VEDETĂ de la noi este FALITĂ! Mărturisiri șocante!

Oana Lis, soția fostului primar Viorel Lis, nu trece printr-o perioadă prea bună! Mai exact, potrivit informațiilor apărute,aceasta ar fi ajuns să vândă până și lenjeria intimă a fostului primar. Acum riscă să fie executați silit întrucât au datorii la ANAF de aproape zece mii de lei.





Potrivit cancan.ro, Oana a scos la vânzare și cadouri primite de la Corneliu Vadim Tudor sau Codrin Ștefănescu.

Situația soților Lis s-a transformat în doar câțiva ani. Mai exact, problemele cu banii i-au adus în pragul sărăciei iar Oana se bucură până și la măruntul din pușculiță. Susține că ar vrea să se angajeze, să fie corporatistă, însă momentan lucrurile nu prea îi ies.

”Mie mi-e foame, mă ia panica, amețeala când n-am nimic de mâncare în geantă, nu pot să trăiesc” se văita ea de curând, în emisiunea lui Capatos.

Dacă Oana Zăvoranu a dat sute de articole vestimentare de pomană într-o campanie în care oamenii s-au călcat în picioare, Oana Lis s-a gândit că ar putea valorifica lucrurile lui Viorel decât să le dea de bogdaproste. Obiecte vestimentare intime și cadouri de valoare primite de la Corneliu Vadim Tudor sau Codrin Ștefănescu. Ca să mai uite de foame, s-a mai trezit și cu o somație de plată record.

”Băi, nu mai scap de impozitele astea! Eu am două mașini, una nu o folosesc, vreau s-o vând, am fost zilele astea la circa financiară să văd cât mai am de plată. Am uitat să plătesc impozitul, uite și tu cât am de plată, 97 de milioane!” spunea Oana Lis.

”Este prima cămașă, am păstrat-o, e o amintire de suflet, prima cămașă în care am făcut dragoste cu Viorel. Cum era pe vremuri de se purta furou. Ăștia sunt chiloți de la Botezatu, i-am cumpărat din magazin, purtați de Viorel. Bineînțeles, sunt dezinfectați și nu-i mai vin. 50 lei, pe bune, e o ieftinăciune. Ăsta e un pocal de fertilitate, l-am primit la nunta mea de la Codrin Ștefănescu dar nu și-a făcut efectul că nu sunt fertilă. Asta trebuie neapărat s-o vând, o eșarfă în memoria d-lui Vadim, e primită de la el, cadou de ziua lui Viorel. Dânsul, la fel, a murit sărac. Cred că m-ar înțelege, nu s-ar supăra că am vândut un cadou de la dânsul ”, a declarat Oana, potrivit surselor citate.

