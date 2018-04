„Mă interesează ce mizerii s-au făcut pentru a băga lumea în pușcărie” Vanghelie a comentat de ce Costa Rica atrage ca magnet

Marian Vanghelie a vorbit, într-o intervenție telefonică la Antena3 despre plecările celor care sunt judecați în diverse procese (n.r.- vezi cazul lui Radu Măăre, al Elenei Udrea, al Alinei Bica) în alte țări. Fostul edil a precizat faptul că indiferent despre cine vorbim, el își dorește să se afle adevărul din spatele protocoalelor. Reamintim că Elena Udrea a ieșit cu declarații după ce avocatul acesteia a dezvăluit, în cadrul procesului privind Gala Bute, că fostul ministru are un statut de refugiat politic în Costa Rica.





Întrebat dacă ar pleca și el în Costa Rica, fostul edil al Sectorului 5 a răspuns tranșant că nu aceasta este cheia rezolvării problemelor.

„Nu cred ca asta este soluția de rezolvare a problemelor. Ar trebui văzut ce mizerii s-au făcut pentru a băga lumea în pușcărie. Acuma lucrurile sunt diferite. Poate și ei (n.r.- Elena Udrea, Radu Mazăre, Alina Bica) au dreptatea lor. Pe mine nu ma intereseaza că se numeste Udrea sau Mazăre, ma intereseaza sa fie judecat corect si sa vedem cum s-a ajuns la aceste procese și cum au fost făcute anumite protocoale care stabileau si ce pedeapsa luau inainte de a fi judecati”, a declarat Marian Vanghelie. Elena Udrea, prima reacție după BOMBA ZILEI. Ce mesaje și-a dat cu Traian Băsescu

Reamintim că avocatul Elenei Udrea a precizat că fostul ministru are statut de refugiat politic în Costa Rica.

Elena Udrea pune condiții ca să se întoarcă în țară. „Eu mă pot întoarce oricând, doar dacă motivele pentru care mi-a fost acordat refugiul dispar. Adică dacă în România am vedea că tot cei care au făcut aceste abuzuri sunt trași la răspundere, oamenii care le fac sunt înlocuiți din funcții, atunci aș putea să am un motiv să spun instanțelor de aici că au dispărut aceste motive, să am și dovezi și atunci pot să părăsesc acest teritoriu. Evident că eu asta îmi doresc să fac”, a spus Elena Udrea.

Fostul ministru a negat faptul că și-ar fi achiziționat o casă în Costa Rica.

„Nici vorbă. Am considerat că este mai important să-mi văd de lucrurile mai serioase decât să răspund la toți nebunii care scriu pe Facebook toate tâmpeniile”, a spus Udrea.

