Roxana Vancea, la un pas SĂ FIE ARESTATĂ! Ce a făcut vedeta: „A venit poliția imediat...”

Roxana Vancea a mărturisit că a fost la un pas să fie arestată, în timpul unei vacanțe pe care a petrecut-o în Bali.





Vedeta a povestit că în acea zonă exotică locuitorii au reguli stricte în ceea ce privește sărbătorirea Reevlionului. Astfel că, potrivit tradiției, nimeni nu are voie să dea petreceri sau să iasă din casă.

De asemenea, nu ai voie să faci gălăgie și nici să aprinzi lumina. Roxana și prietenii săi care au însoțit-o în vacanță nu au respectat aceste reguli, potriviti target="_blank">Cancan.ro.

„Cele mai multe poze sunt făcute de prietena mea şi am mai fost cu încă un cuplu. Fac poze profi. Am stat în două vile. Opt într-o vilă şi restul până la 11 în alta. Am prins acolo revelionul lor. Nu ai voie să ieşi din casă, te arestează dacă te prind pe stradă. Ne-au tăiat internetul. Nu aveam voie nimic. Am aprins un bec, eram prin curte şi a venit poliţia imediat”, a declarat Roxana Vancea la un post de televiziune.

Totodată, Roxana Vancea a vorbit și despre micile intervenții chirurgicale pe care și le-a făcut, deși este adepta stilului natural.

Astfel, Roxana a mărturisit că s-a operat pentru a-și corecta ridurile fine de pe față, susținând că a aavut mare nevoie de această operație.

