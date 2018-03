VACANȚE în BRAZILIA şi o poziție în Ministerul Dezvoltării pentru IUBITA lui Dragnea. PORTRETUL Irinei Tănase

Congresul PSD de sâmbătă a fost un eveniment în urmă căruia s-au putut trage mai multe concluzii și formula câteva ipoteze despre viitorul partidului și, implicit, al guvernării coaliției. Totuși, un subiect care a atras foarte multă atenția a fost relația președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Iubita liderului PSD, Irina Tănase, a fost în centrul discuțiilor după Congres. Detaliile despre viața tinerei sunt foarte interesante, atunci când sunt privite în perspectivă.





La congres, partenera lui Liviu Dragnea a avut un loc foarte bun, stând între premierul Viorica Dăncilă și ministrul de Interne, Carmen Dan.

Tânăra în vârstă de 25 de ani și-a început cariera la Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în urmă cu cinci ani. PE atunci, Irina Tănase lucra ca asistentă a lui Liviu Dragnea, iar doar două luni şi jumătate mai târziu, cei doi îşi petreceau împreună vacanța de iarnă în Brazilia, conform jurnaliștilor de la Rise Project, relatează Antena 3.

În anii care au urmat, acest lucru a devenit o tradiție. Liviu Dragnea şi Irina Tănase şi+au petrecut de mai multe ori Crăciunul şi Revelionul în statul din America de Sud, chiar şi înainte de divorţul îndelung comentat de presa mondenă dintre preşedintele PSD şi Bombonica Dragnea.

Conform declaraţiei de avere din perioada de asistentă la MDRAP, Irina Tănase nu avea niciun bun de valoare pe numele ei: nici maşini, nici bijuterii, nici vreo casă.

Colegii din PSD au primit-o foarte bine pe partenera lui Liviu Dragnea.

„Este un act de normalitate, este un lucru care se întâmplă în orice ţară europeană. (...) Este o domnişoară foarte decentă, foarte drăguţă, care a stat alături de noi şi a susţinut echipa PSD. Pe mine mă bucură acest lucru. E un om deosebit, o fată inteligentă, cu bun simţ, modestă şi cred că acest lucru s-a observat şi în cadrul congresului”, a afirmat premierul Dăncilă, la două zile după Congresul PSD.

După ce a fost întrebată dacă îi va cununa pe cei doi, prim-ministrul a infirmat toate zvonurile apărute în presă până în acel moment.

„Nu cred că trebuie să răspund la această întrebare, a fost o ipoteză ieri, am răspuns”, a încheiat Dăncilă.

Liviu Dragnea a vorbit despre viitorul său împreună cu Irina Tănase, spunând că, deocamdată, nu se poate vorbi de o nuntă.

„Mi-a fost drag că am fost cu Irina la congres. Chiar mi-a fost drag. (...) Pur şi simplu am decis să fie lângă mine la congres. Am văzut că sunt discuţii şi despre năşie. Imaginaţia e slobodă. Nu am cerut-o încă. S-a vorbit despre acel inel. Este un inel... Nu sunt zgârcit. Nu e un inel scump. E un inel pe care i l-am cumpărat pe 1 martie, dar nu e un inel de logodnă şi atât”, a spus liderul PSD.

