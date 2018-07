Vacanță cu peripeții în Peru și Columbia: bani falși, frunze de coca și întâlniri cu traficanți de droguri. Doi corporatiști români au trăit aventura vieții lor în America Latină

Un cuplu de corporatiști, pasionați de aventuri, își petrec timpul liber călătorind prin toată lumea. Așa au descoperit și fascinantă lume din Peru și Columbia, care, pe langă peisaje exotice, le-a adus celor doi tineri și câteva povești de spus nepoților.





Au cunoscut traficanți de droguri, au cumpărat frunze de coca și au folosit bani falși.

Roxana și Costin sunt doi tineri îndrăgostiți care formează un cuplu și când vine vorba de călătorii. Dacă în viața de zi cu zi ambii au joburi serioase - Roxana lucrează la bancă, iar Costin este inginer IT -, în timpul liber, viața lor se transformă într-o adevărată aventură. Cei doi au vizitat peste 45 de țări și spun că încă au o listă lungă de destinații la care visează.

Pasionați și de fotografie, cei doi au lansat și un blog unde își povestesc aventurile, prin cuvinte și imagini. Însă cea mai recentă vacanță a cuplului este, de departe, cea mai interesantă. Au petrecut trei săptămâni în Peru și Columbia alături de mai mulți prieteni și s-au întors plini de povești inedite, care iată, au ajuns chiar subiect de știre.

Lima, un oraș poate prea primitor cu turiștii

Încă de la primul pas în capitala peruană, tinerii au fost impresionați de amabilitatea cu care au fost primiți de localnici.

„Aventură noastră a început în Lima, când am avut primul contact cultural. Imediat ce am aterizat, ne-am lăsat bagajele la hotel și au plecat să mâncăm ceva rapid înainte de a porni spre Miraflores, unul din cartierele colorate ale Limei, pentru a prinde apusul. Pentru că era târziu, am intrat în primul restaurant pe care l-am putut găsi lângă hotel. Era un restaurant de familie, care arăta ca o bodegă sătească, unde oamenii serveau un singur meniu, cu două feluri de mâncare: supă de pui și pui cu orez. Până aici nimic interesant, însă când am intrat, noi fiind 15 persoane, oamenii au început să se agite și să mute mesele în așa fel încât să încăpem toți la aceiași masă”, povestește Costin.

Amabilitatea angajaților localului nu s-a oprit aici. Pentru ca turiștii să aibă tot confortul, localurile sunt dispuse chiar să își lase clienții fideli fără scaun.

„Localnicii mâncau liniștiți la mese, însă unul dintre ei a avut ghinionul să fie singur la o masă. Într-o fracțiune de secundă a fost luat pe sus, la propriu, de chelner: unul i-a luat farfuria, iar altul i-a luat masă de sub el. În 15 secunde, omul rămăsese în mijlocul localului, cu lingură în aer încercând să soarbă supă din aer. Pentru el nu a fost o experiență bună, iar noi rămăsesem înmărmuriți în față situației”, relatează Roxana.

Bani falși, direct de la bancomatul din aeroport

Ca orice turist care se respectă și tinerii noștri au vrut să viziteze cât mai multe obiective, printre care și la El Circuito Magico del Aqua, celebru pentru jocurile de lasere și lumini ale fântânilor, însă ceea ce trebuia să fie o seară relaxantă, a fost cât pe ce să se lase cu o seară, sau chiar mai multe, în arest. La casa de bilete au aflat că banii pe care i-au scos de la bancomatul din aeroportul din Lima erau falși.

„Când am ajuns la casa de bilete, am scos o hârtie de 100 de Soles pentru a plăti. Foarte calm, domnul de la ghișeu îmi spune mie și polițistului de la intrare că banii sunt falși. Inițial am crezut că glumește, pentru că a văzut că suntem turiști, și am început să râd, dar omul a insistat. Timp de câteva minute m-au trecut toți fiorii, știind că folosirea de bani falși se pedepsește și nu voiam să ajung în situația de a avea de a face cu poliția peruana, așa că am început să le explic oamenilor că banii au fost scoși de la bancomatul din aeroportul din Lima (de unde am scos toți din grupul nostru, doar eu se pare că am fost cel care a tras lozul „norocos”), așa că am scos toți banii din portofel să îi arăt că sunt toți luați din același loc. Omul i-a luat pe toți, s-a uitat la ei și mi-a spus că restul sunt reali și mi-a arătat diferențele. Se pare că unul din elementele de siguranță era imprimat în loc să fie în relief”, ne-a povestit tânărul.

Din fericire, autoritățile peruane sunt destul de relaxate, așa că nu l-au sancționat pe turistul român, și nu doar că l-au crezut pe cuvânt, dar l-au lăsat să păstreze bancnota falsă, drept suvenir. „Omul foarte calm mi-a dat cele 2 bilete, restul de a bancnotă reală, iar pe cea falsă mi-a scris «Falso» și mi-a înmânat-o să o țin pe post de souvenir. Un souvenir destul de scump (aprox 100 lei), dar cu o poveste de neuitat. Până la urmă cu toții știm că cele mai scumpe suveniruri sunt cele luate din aeroport”.

Trei săptămâni în inima Americii Latine

„Ne-am plimbat prin orașe coloniale, am dormit cu localnicii pe insulă Amantani, pe lacul Titicaca, am făcut sandboarding în deșertul peruan și bineînțeles am urcat pe Inca trail până la Machu Picchu. Columbia ne-a adus experiență junglei și dormitului în hamac, în pustietate la marea Caraibelor, sau întâlnirea cu foști traficanți ai cartelului Medellin”

„Aproape” traficanți de droguri

Străzile din centrul Limei sunt un adevărat obiectiv turistic. Pentru turiști, chiar o provocare. De îndată ce pășesc pe aceste străzi sunt asaltați de femei îmbrăcate în haine tradiționale peruane care încearcă să le vândă unul dintre cele mai căutate suveniruri din Peru: frunzele de coca, din care se face celebra cocaină, considerat un drog din clasa stupefiantelor de mare risc. Curioși, Roxana și Costin au decis să cumpere și ei aceste „delicatese”, mai ales că vânzătoarele au împachetat frumos marfa, cu o reclamă pe măsură: „au o mulțime de efecte benefice: înlătură simptomele răului de înălțime și dau energie”.

„Am negociat cu una dintre localnice și am luat o punguță cam de 250 grame cu echivalentul a 10 lei. Le-am încercat imediat, mai exact am început să le rumegăm. După a doua frunză am renunțat. Nu erau nici gustoase, nici ușor de mestecat, așa că efectele benefice au rămas doar un mit. Cât despre pungă, a rămas undeva în Peru deoarece pe aeroport ni s-a spus că deținerea lor în afară țării este interzisă și se poate consideră trafic de droguri”, ne-a spus Roxana, dezamăgită că nu a putut păstra celebrul suvenir.

