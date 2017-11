Ai obiceiul să USUCI hainele pe USCĂTORUL de interior? N-o mai face

Specialiştii atrag încă o dată atenţia asupra celor care usucă hainele în casă. Igrasiei şi mucegaiului care se dezvoltă în locuinţele acestea, afectează grav sănătatea, mai ales plămânii.





Să duci o viaţă într-o casă cu igrasie poate cauza reacţii alergice şi infecţii care duc la scăderea imunităţii. Primele semne că igrasia şi mucegaiul îţi afectează corpul sunt: tusea frecventă, oboseala, ochi iritaţi, usturimi în gât, dureri de cap, greaţă, somnolenţă.

Dacă aveţi acest obicei trebuie să renunţaţi la el de urgenţă, este extrem de nociv mai ales pentru plămâni. O femeie care avea acest obicei de-a usca rufele în casă, după o serie de analize a aflat că este bolnavă: doctorul a descoperit că plămânii ei erau grav afecţati de sporii de mucegai din camera unde usca rufele.

“Eram obosită permanent și tușeam tot mai rău. Mult timp am ignorat. Când am fost la medic, la început nu își dădea seama ce am. Apoi mi-a pus câteva întrebări despre casa mea și m-a anunțat că am aspergiloză pulmonară acută”, a povestit pacienta care obișnuia să usuce rufele în dormitor pe un uscător de rufe.

Şi medicii din Statele Unite ale Americii avertizează că persoanele care își usucă hainele pe uscător sau radiator pot dezvolta ciuperci și infecții pulmonare din cauza mucegaiului care se formează ca urmare a umezelii. Tot ei avertizează că: ”Un teanc de haine proaspăt spălate conține aproximaiv doi litri de apă, care se evaporă în cameră apoi sunt inhalaţi de persoanele din acea casă.

