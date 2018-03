USR vrea alături PNL în contestarea legilor Justiției la CCR

Deputatul USR Stelian Ion, membru în Comisia parlamentară specială pentru legile Justiției, cheamă PNL să se alăture demersului de contestare la CCR a celor trei legi ale justiței.





„Solicitarea USR de a fi prezenţi la aceste discuţii şi magistraţii, reprezentanţii CSM, reprezentanţii asociaţiilor profesionale ale magistraţilor nu a fost primită de către PSD. Au considerat dumnealor că le ştiu pe toate, că pot face aceste texte pe genunchi şi lucrul acesta va afecta pe viitor. (...) Cred că într-un an de zile efectele vor fi devastatoare asupra sistemului judiciar. Sperăm că, după ce vor fi votate în Senat aceste legi, să putem avea încă o dată posibilitatea să le contestăm alături de PNL, dacă vor dori şi colegii noştri, să facem această obiecţie de neconstituţionalitate împreună, noi ne-am manifestat disponibilitatea să lucrăm şi să ne oferim experienţa pe care am avut-o în această comisie pentru a face o poziţie în comun la CCR. Mai departe rămâne şi în atributul preşedintelui României să întoarcă legea, printr-o reexaminare sau să solicite la rândul din partea Curţii o analiză. Am toată speranţa că va putea face aceste demersuri şi e un ultim pas pe care ne bazăm", a precizat, la Parlament, Stelian Ion.

În ceea ce privește eventuală plângere asupra modului în care au fost dezbătute modificările la legile Justiţiei, Stelian Ion a replicat:

„Temerea noastră principală este aceea ca PSD şi ALDE să nu găsească ţapi ispăşitori în personalul care redactează aceste rapoarte. Presiunea finală se restrânge asupra staffului, asupra simplilor angajaţi şi, dacă vom formula o plângere, cu siguranţă vor fi găsiţi aceşti oameni care muncesc foarte mult. Vina nu aparţine staffului, ci preşedintelui şi membrilor comisiei care forţează aceste lucrări pentru a se desfăşura comprimat în câteva ore, dezbateri care ar trebui să se întindă pe parcursul mai multor zile, chiar săptămâni".

Cele trei legi ale Justiţiei: legea 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, legea 304/2004 privind Organizarea Judiciară şi legea 317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) au fost dezbătute și votate, pe repede înainte, în Comisia parlamentară specială pentru legile Justiției, condusă de social-democratul Florin Iordache.

Legile Justiţiei intră luni în plenul Senatului, la orele 16:00, după ce acestea au primit raport favorabil din partea Comisiei Speciale, a declarat preşedintele Camerei superioare a Parlamentului, Călin Popescu-Tăriceanu, după şedinţa Biroului permanent. „Legile Justiţiei intră astăzi la plen. Este avizul elaborat de comisie şi astăzi vor intra la votul final", a precizat Tăriceanu.

