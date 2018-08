USR: Primăria Timișoara cheltuie mai mult decât produce

În ultimii ani Timișoara a produs mai puțin, a cheltuit mai mult și, implicit, are tot mai puțini bani pentru investiții. Urmând acest trend, este doar o chestiune de timp până când se ajunge la o situație financiară dificil de gestionat, atrag atenția reprezentanții USR Timiș, care au transmis o analiză pe marginea execuției bugetare a primpriei Timișoara.





În urmă cu câteva săptămâni edilul orașului amintea că Primăria nu are bani să plătească constructorul la Spitalul “Louis Țurcanu”, că Societatea de Transport Public Timișoara se află în situația de a nu putea plăti salariile angajaților, că Primăria nu încasează suficient de la bugetul de stat din cotele defalcate de TVA. Mai recent, Societatea de Drumuri Municipale și Horticultura nu mai emit facturi, pentru ca acestea să nu acumuleze penalități. În final, primarul i-a convocat pe subordonați și le-a interzis acestora să mai angajeze cheltuieli fără aprobarea sa personală.

”Structura bugetului Primăriei Municipiului Timișoara pentru anul 2018 - buget aprobat cu HCL nr. 76/23.02.2018 - conține cheltuieli cu funcționarea Primăriei Municipiului Timișoara și a unităților subordonate în procent de 69,07% și cheltuieli de dezvoltare (investiții) în procent de 30,93%. Analizând evoluția bugetului Primăriei Municipiului Timișoara din anul 2014 până în prezent, se observă o scădere, de la an la an, a veniturilor totale la bugetul local. Venituri care anul acesta sunt cu 20,69% mai mici față de veniturile totale bugetare din 2014. În aceeași perioadă, cheltuielile de funcționare ale Primăriei Municipiului Timișoara și a unităților subordonate au crescut substanțial, iar în acest an s-au bugetat cheltuieli operaționale mai mari cu 31,75% față de cheltuielile operaționale bugetate în anul 2014. În aceste condiții, evident că bugetul pentru investiții a scăzut considerabil în fiecare an, iar pentru anul 2018 s-a aprobat un buget pentru investiții de doar 30.85% din totalul cheltuielilor bugetate, semnificativ mai mic față de anul 2014, când pentru bugetul de investiții s-au prevăzut 51.90% din totalul de cheltuieli bugetate. (...) Observăm, de asemenea, din analiza execuțiilor bugetare, că pentru anul 2017 creșterea cheltuielilor cu salariile în bugetul Primăriei Municipiului Timișoara este cu 22% mai mare față de anul anterior, 2016. O altă întrebare legitimă la care ne gândim în această situație este, așadar, care va fi procentul de creștere a cheltuielilor cu salariile în execuția bugetară a anului 2018, față de anul 2017”, transmit reprezentanții USR.

