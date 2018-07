Hoții strigă ,,HOȚII” sau PARADOXUL USR: Partidul care luptă pentru a nu mai exista PENALI la conducerea statului, a devenit un partid PENAL

Conform propriului slogan „Fără penali la conducerea statului”, toți membri USR care ocupă o funcție publică ar fi trebuit să își fi dat deja demisia. Încă nu a fost înregistartă vreuna. Eticheta de „penal” pe care o puneau celor din jurul lor, stă acum scrisă cu roșu pe propria lor frunte! La fel și cei de la PNL. Sunt cercetați, tot PENAL, pentru fraudă fiscală.





În editorialul semnat pentru luju.ro, deputatul Mircea Dăghici susține că deși USR este un partid care luptă împotriva penalilor din fucțiile publice, este un partid penal. Acesta aduce în discuție momentul votului pe legea Finanțării partidelor politice în care în moemntul în care a avut o intervenție, a fost atacat imediat de un deputat USR, fărăr ca acesta din urmă să aibă o dovadă concretă.

„În urma raportului Autoritățîi Electorale Permanente, Parchetul a început urmărirea PENALĂ împotriva celor două partide. Nu aș fi invocat demisia celor de la USR sau PNL, pentru că, în orice democrație adevărată, prezumția de nevinovăție este un principiu și un drept fundamental al omului. Amintesc însă un moment care explică totul. La votul final pentru Legea finanțării partidelor politice, am avut o intervenție de la tribună Parlamentului în care arătăm că acțiunile ilegale ale USR și PNL din campania electorală nu vor fi tolerate de noua lege. Nu mi-a răspuns nimeni pe moment. Au urmat alte legi la vot. Apoi, deși subiectul finanțării partidelor trecuse demult, deputatul USR Lucian Viziteu primește un SMS în care i se spune să urce la tribună să mă atace. S-a executat și a spus că „penalul Mircea Drăghici” nu are căderea să vorbească despre transparentizarea cheltuielilor partidelor și că urmă oricum să fi condamnat cu 7 ani cu executare. Eram un „penal” chiar dacă încă nu se pronuntase nicio instanța de judecată în cazul meu. Eram deja arătat cu degetul că un vinovat notoriu și mi se spunea că nu am dreptul moral să mai vorbesc în Parlament”, a notat deputatul.

„Astăzi, roata vieți s-a întors. Eu am fost achitat pe fond, în prima instanța, de toți ce 3 judecători ai completului. Deci nu mai sunt „penal”. În schimb, cei de la USR tocmai au devenit exact la fel de „penali” cum mă socoteau pe mine în urmă cu câteva luni. Au devenit exact la fel de „penali” cum sunt cei pe care ii vizează prin campania de strângere de semnături. În fond, cei de la USR strâng semnături pentru propriile demisii sau demiteri. Ar fi mai simplu să și le depună. Dar nu vor face asta, pentru că – nu-i așa? – nu au ținută morală pe care o pretindeau din partea celorlalți”, a mai adugat Mircea Dăghici.

