Liderul USR: Guvernul și Parlamentul funcționează pentru Dragnea

Preşedintele USR, Dan Barna, a declarat, sâmbătă, la Timişoara, că Parlamentul şi Guvernul au funcţionat, în ultimul an, „precum o casă de avocatură şi de mentenanţă a lui Liviu Dragnea".





„Păcat că timp de un an România a avut o agendă total diferită de agenda reală a cetăţenilor sau de agenda europeană din care noi facem parte. Timp de un an, Guvernul şi Parlamentul României nu au făcut altceva decât să funcţioneze precum o casă de avocatură şi de mentenanţă a lui Liviu Dragnea. Noi ne-am ocupat de probleme individuale penale ale unor lideri'', a susţinut Dan Barna. Potrivit acestuia, în acest răstimp coaliția de guvernare trebuia să discute probleme legate de poziţionarea României faţă de nucleul central franco-german din Europa, precum care ar trebui să fie poziţia ţării noastre faţă de migraţie, informează Agerpres. „Toate acestea nu există în dezbaterea publică şi în dialogul cetăţenilor, pentru că actuala guvernare a transformat miza meschin-umană penală a câtorva lideri în strategia naţională de dezvoltare a României. De un an, doar asta facem. De aceea, iniţiativa noastră 'Fără penali în funcţii publice' vine în această perspectivă. Dacă nu am fi avut persoane cu probleme penale în conducerea statului, am fi discutat despre aceste teme, despre Europa, despre politici sociale, dezvoltare economică şi nu despre ceea ce s-a întâmplat'', a detaliat Barna. Preşedintele USR a participat sâmbătă la conferinţa cu tema ''Viitorul Europei este viitorul României: Primul pas spre Sibiu 2019'', organizată de USR Timiş, în cadrul căreia a fost lansată Platforma EUSR, ''o structură prin care toate resursele umane de la nivelul Bruxellesului sunt invitate să susţină poziţiile, iniţiativele din România, coroborate şi alineate cu ceea ce se întâmplă în Europa''.

