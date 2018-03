Urmează ZOOTEHNIZAREA ţării româneşti. Ce TRANSMITE ministrul DAEA dintre NĂMEȚI despre starea culturilor AGRICOLE.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a vorbit, vineri dimineața la Radio România, despre cât de grav este afectat sectorul agricol de toate aceste schimbări bruşte de temperatură.





Petre Daea: “Suntem la câteva zile, două zile şi ceva de la echinocţiu şi iată că suntem în plină iarnă, văzând condiţiile de afară. Eu sunt acum în Arad, am venit ieri, prin Braşov, câmpul era descoperit, iată că în dimineaţa aceasta, la Arad este zăpadă. Eh, nu e rău, cum este acum aici, cum de altminteri nu este rău pentru culturile însămânţate în toamnă, însă vom avea, sunt deja semnale clare că vom avea probleme la ... în pomicultură, la cele două specii, de caise şi piersici. M-am oprit de-a lungul drumului, am făcut câteva verificări care se pot face evident, sigur, cu anumită relativitate, am putut vedea că în zona, în Hunedoara, în Sibiu, în Braşov, nu erau probleme deosebite la pomicultură, dar aici în partea de vest, unde temperaturile sunt ridicate de acum o lună de zile, au împins în vegetaţie mugurii floriferi de la cele două specii, iar şocurile termice au creat probleme. Deci, una peste alta, vom avea pierderi, evident vom afla exact ce înseamnă aceste pierderi după ce vor trece aceste fenomene, vom avea pierderi la cele două specii în pomicultură.

Avem, sigur şi unele semnale de îngrijorare în zona Iaşiului, la plantaţiile viticole. După încheierea acestor fenomene, după trecerea acestor fenomene, vom vedea, prin determinări în laborator, şi nu numai, ce s-a întâmplat, cât de mult au fost afectate, spuneam, plantaţiile viticole. Şi spun, încă o dată, la cele două specii de caise şi piersic. Culturile de câmp nu au probleme până la această dată. Nu sunt pierderi. Sunt doar în multe zone, e adevărat, în ţară. Vom vedea şi după dispariţia acestor bălţi ce înseamnă gradul de afectare pe culturile din toamnă. Dar ele nu au suferit până la această dată. Nu putem vorbi de pierderi efective în la culturile de cererale păioase semănate în toamnă, evident”.

Pe de altă parte, Daea a constat, la Brașov, că “este o ruptură între producţia vegetală şi între zootehnie, de aceea ca obiectiv important pentru Guvern şi pentru noi toţi este zootehnizarea ţării româneşti”.

