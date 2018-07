VINE URGIA! Anunțul DE ULTIM MOMENT al meteorologilor. Vezi care sunt zonele afectate

Agenția Național de Meteorologie a emis în urmă cu scurt timp mai multe avertizări de tip nowcasting valabile pentru mai multe județe din țară. În perioada imediat următoare se vo semnala fenomene meteo periculoase, intensificări ale vântului, averse, dar și grindină.





###Asfel, un COD GALBEN a fost emis pentru județele Teleorman, Arad, Timiș și Cluj și un COD PORTOCALIU valabil pentru județele Constanța și TulceaData emiterii : 24-07-2018 ora 16Valabil de la : 24-07-2018 ora 16:10 până la : 24-07-2018 ora 17:30 In zona : Județul Teleorman: Roșiorii de Vede, Dobrotești, Măldăeni, Scrioaștea, Segarcea-Vale, Troianul, Salcia, Crângeni, Lunca, Lița, Vedea, Plopii-Slăvitești, Bogdana, Saelele, Putineiu, Călmățuiu, Călmățuiu de Sus, Slobozia Mândra, Uda-Clocociov, Drăgănești de Vede, Drăcșenei, Dracea, Zâmbreasca, Beciu, Beuca, Didești, Stejaru, Balaci; Se vor semnala : averse moderate ce vor cumula 20...25 l/mp, frecvente descărcări electrice, grindină de mici dimensiuniData emiterii : 24-07-2018 ora 15 Valabil de la : 24-07-2018 ora 16:00 până la : 24-07-2018 ora 17:00 In zona : Județul Constanta: Ciobanu, Crucea, Ghindărești, Topalu, Gârliciu, Saraiu, Horia; Județul Tulcea: Topolog, Cerna, Casimcea, Dăeni, Dorobanțu; Se vor semnala : - averse torențiale ce vor depăși 35-45 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului ce pot avea și aspect de vijelie, grindină de mici si medii dimensiuni.Data emiterii : 24-07-2018 ora 15 Valabil de la : 24-07-2018 ora 16:00 până la : 24-07-2018 ora 17:00 In zona : Județul Arad: Arad, Pecica, Sântana, Ineu, Șiria, Vladimirescu, Pâncota, Vinga, Secusigiu, Zimandu Nou, Ghioroc, Șagu, Semlac, Seleuș, Fântânele, Livada, Felnac, Zărand, Covăsinț, Șofronea, Păuliș, Zădăreni, Olari, Frumușeni; Județul Timiş: Variaș, Sânandrei, Periam, Satchinez, Orțișoara, Lovrin, Sânpetru Mare, Tomnatic, Pesac; Se vor semnala : frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului Fenomene asociate : averse ce vor cumula local 20-25 l/mp, izolat grindină de dimensiuni miciData emiterii : 24-07-2018 ora 15 Valabil de la : 24-07-2018 ora 15:45 până la : 24-07-2018 ora 16:45 In zona : Județul Sălaj: Zalău, Românași, Mirșid, Crișeni, Treznea; Se vor semnala : ploi cu caracter de aversă care vor cumula local 25 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, descărcări electrice, grindină de dimensiuni miciData emiterii : 24-07-2018 ora 15 Valabil de la : 24-07-2018 ora 15:30 până la : 24-07-2018 ora 17:00 In zona : Județul Cluj: Gherla, Cășeiu, Iclod, Mica, Mociu, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Cuzdrioara, Cămărașu, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Cătina, Țaga, Vad, Sânmărtin, Bobâlna, Geaca, Aluniș, Pălatca, Buza, Jichișu de Jos; Județul Bistriţa-Năsăud: Bistrița, Teaca, Lechința, Chiochiș, Braniștea, Petru Rareș, Șieu-Măgheruș, Nușeni, Matei, Budacu de Jos, Șieu-Odorhei, Mărișelu, Galații Bistriței, Urmeniș, Budești, Sânmihaiu de Câmpie, Milaș, Miceștii de Câmpie, Ciceu - Mihăiești, Silivașu de Câmpie; Se vor semnala : ploi cu caracter de aversă care vor cumula local 25 l/mp, intensificări de scurtă durată ale vântului, descărcări electrice, grindină de dimensiuni mici