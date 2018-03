Spectacolul acuzaţiilor la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Patron celebru vs. fost ministru: „L-am văzut când a luat plicul”

Patronul firmei UTI Tiberiu Urdăreanu a declarat luni, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, că în anul 2013 s-a întâlnit cu fostul ministru al Energiei Constantin Niţă într-un restaurant din Bucureşti şi i-a dat acestuia un plic cu 30.000 de euro, reprezentând o parte dintr-un comision cerut pentru derularea unui contract încheiat cu Primăria Iaşi.





„Întâlnirea cu Niţă de la Radisson, la restaurantul libanez, a fost pentru a-i remite suma de 30.000 de euro. Ne-am aşezat pe o canapé, am pus plicul între noi, iar eu am văzut când inculpatul Niţă a luat plicul şi l-a pus în buzunar. Eu m-am ridicat şi am plecat. Aşa cum am precizat, suma de bani i-am remis-o lui Constantin Niţă cu foarte puţin înainte de semnarea contractului, mai exact cu două săptămâni înainte. Nu am văzut contractul de consultanţă şi nu ştiou pe ce durata s-a încheiat. Mihail Tănăsescu s-a ocupat”, a declarat în faţa instanţei Tiberiu Urdăreanu.

„Un om a fost condamnat la patru ani de închisoare în baza unor declaraţii pline de contradicţii!”, a exclamat avocatul lui Niţu, Dan Lupaşcu, fost judecător.

Constantin Niţă a avut ocazia să îl confrunte pe omul de afaceri: „Domnu’ Urdăreanu, ne-am întalnit în 2012 la Poiana Braşov. Vă rog să răspundeţi dacă inţiativa încheierii contractului a avut-o Niţă sau Urdăreanu. (n.r. - către instanţă) Vreau să il întreb dacă chiar a uitat ca el a avut initţativa. (n.r. – către Urdăreanu) Va rog să nu minţiţi în faţa instanţei!

„Despre contractul de consultanţă cu Cheron menţionez urmatoarele: atât denumirea firmei cât şi numele persoanei au fost date de Niţă”, a răspuns sec Urdăreanu.

Avocatul Lupaşcu a intervenit: „A cerut martorul sau nu? E sub juramant!”

„Eu am cerut lui Niţă să găsim o variant să plătim comisionul pe care el îl ceruse, iar varianta a fost cea arătată”, a spus Urdăreanu. Constantin Niţă dă din cap dezaprobator şi mototoleşte în mâini laveta de şters ochelarii

„De ce nu a menţionat asta în denunţ?”, îl „descoase” avocatul pe denunţător.

„Nu îmi mai amintesc dacă am menţionat în denunţ despre suma cerută, au trecut doi ani”, o „scaldă” Urdăreanu.

Constantin Niţă îşi pierde cumpătul: „Domnule Urdăreanu, vin Sărbătorile Paştelui şi aţi jurat pe Biblie! La Radisson sunt cinci restaurante cu camere video! (n.r. – către instanţă) Este sigur că mie mi-a dat banii?!”

Judecător: Se respinge.

La termenul următor, pe 7 mai, va fi audiat fostul primar din Iaşi, Gheorghe Nichita.

Procesul se află în faza de apel, după ce fostul ministru al Energiei Constantin Niţă a fost condamnat, în mai 2017, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, la 4 ani închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, într-un dosar în care este acuzat de DNA că ar fi primit bani de la omul de afaceri Tiberiu Urdăreanu.

Instanţa a mai decis atunci confiscarea de la Constantin Niţă a sumei de 303.000 lei, fiind menţinut sechestrul asigurător.

Constantin Niţă este acuzat că, în cursul anului 2013, i-a solicitat omului de afaceri Tiberiu Urdăreanu un comision de 5% din valoarea unui contract încheiat de firma acestuia - UTI cu Primăria Iaşi.

Potrivit DNA, Constantin Niţă ar fi intermediat o întâlnire între Tiberiu Urdăreanu şi fostul primar Gheorghe Nichita, în schimbul unui comision de 5% din valoarea contractului. Banii din comision urmau să îi fie remişi lui Niţă în două forme - parţial în numerar şi parţial printr-un contract de consultanţă fictiv, încheiat cu o persoană de încredere din anturajul fostului ministru.

Pagina 1 din 1