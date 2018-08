Untold. SECRETUL FABULOS din spatele festivalului: SUNT MILIOANE DE EURO în joc. Cine ar fi crezut?

Totul pare rupt dintr-o poveste ireală, dacă e să ne axăm doar pe sumele imense de bani care se aruncă la Festivalul Untold din Cluj Napoca. Este poveste pe care nimeni nu ar crede că se derulează în România zilelor noastre. Şi totuşi se întâmplă la noi, iar preţurile sunt ameţitoare, iar cei care plătesc nici nu simt cum li se scurg banii printre degete.





La Untold, cele mai ieftine mese pentru VIP-uri, patru la număr, pleacă de la 2.500 de euro:

Zona 1. Pentru aceşti bani clienții primesc trei sticle de şampanie Magnum sau șase sticle de alte bături premium la alegere; Open Bar - băuturi răcoritoare; serviciu privat - chelner dedicat; platouri Sushi; 10 brăţări de acces pentru Ultra VIP Area.

Zona 2. Sunt disponibile patru mese, fiecare având preţul de plecare de 5.000 de euro. În preț sunt incluse: o sticlă de şampanie Jeroboam, trei sticle de şampanie Magnum, trei sticle de băuturi premium la alegere; Open Bar - băuturi răcoritoare, bere, vin, bufet suedez - platouri Sushi; serviciu privat - chelner dedicat, şofer privat - transfer dedicat, securitate privată pentru masă, 12 brăţări de acces pentru Ultra VIP Area, informează 3dots.

Zona 3, patru mese: VIP-urile trebuie să scoată din buzunar cel puţin 10.000 de euro. Preţul include: o sticlă de şampanie Matusalem, alte 20 sticle de şampanie, sase sticle premium la alegere; Open Bar - bauturi racoritoare, bere, vin, bufet suedez - platouri Sushi; serviciu privat - chelner dedicat, şofer privat - transfer dedicat, securitate privată pentru masă, acces securizat, 10 bilete pentru festival - zona VIP, 16 brăţări de acces pentru Ultra VIP Area.

Zona 4, două mese: Trebuie plătit nu mai puţin de 25.000 de euro pe noapte. Preţul include: 50 de sticle de şampanie, trei sticle de Magnum, alte băuturi premium gratuite; Open Bar - băuturi alcoolice, vinuri, platouri Sushi; bufet suedez - mâncare - meniu special; servicii private – chelner privat, şofer privat, transfer dedicat - disponibil pentru toate cele patru zile de festival, securitate privată pentru masă, acces securizat, spectacol privat pentru comenzile principale de la masă, 10 bilete pentru festival - zona VIP, 20 brăţări de acces pentru Ultra VIP Arena, poziţia centrală alături de artiştii principali ai scenei.

Pentru 100.000 de euro, organizatorii au pregătit şi sofisticata ”The One & Only - One King for the night”. Preţul include: 100 de sticle de şampanie, Open bar pentru băuturi alcoolice premium şi răcoritoare toate nopţile festivalului, poziţie premium în zona Ultra VIP 3 - pentru toate nopţile, poziţia cea mai bună din interiorul zonei VIP, cazare şi transferuri incluse, bilete de acces la festival; serviciu privat - chelner dedicat, şofer privat - transfer dedicat, acces securizat, brăţări de acces pentru zona Ultra VIP.

Pagina 1 din 1