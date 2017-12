„Barajul”, operaţiunea prin care Securitatea l-a salvat pe Ceauşescu de un atentat ruso-ungar. Cine trebuia să conducă apoi Republica Transilvania?

Citind cartea de memorii a generalului Iulian Vlad, în dialog cu Aurel Rogojan, am găsit o afirmație, la pagina 213, care m-a pus pe gânduri: „Au existat niște organizări clandestine. A existat și un atentat de conotație teroristă. S-a plănuit înlăturarea violentă a lui Nicolae Ceaușescu”. Totul în contextul implicării Ungariei în destabilizarea regimului comunist dinainte de 1989. Imediat mi-a venit în minte momentul de la 1 Decembrie 2017, când Ministerul de Externe al Ungariei a interzis participarea diplomaților maghiari la manifestările dedicate Zilei Naționale a României. De fapt, m-am întrebat dacă nu s-a schimbat nimic în ultimii 30 de ani, dacă atitudinea Ungariei de astăzi are legătură cu istorii mai vechi, dinainte de 1989





După cum bănuiți, ca istoric m-am apucat imediat de cercetat documente și mărturii. Un atentat la viața lui Ceaușescu pus la cale de unguri? Dinainte de 1989. Nu-mi aduceam aminte să mai fi citit așa ceva. Răspunsul generalului Iulian Vlad este fără echivoc: Confirm tot ce ai spus, dragă Aurel! Un proiect sovieto-maghiar.

Ca ziarist, am început să sun diferite surse care puteau să mă lămurească. A existat un plan de asasinare a lui Nicolae Ceaușescu pus la cale de către unguri? Mi-am amintit că în urmă cu 2 ani scrisesem ceva legat de planul „Barajul”. Am căutat sursa originală, cartea „1989 - Dintr-o iarnă în alta… România în resorturile secrete ale istoriei”, semnată de generalul SRI Aurel I. Rogojan și am găsit următorul pasaj:

„Operațiunea ultrasecretă codificată Barajul avea ca scop blocarea proiectului sovietoungar amintit. Operațiunea îi viza preventiv și pe unii dintre cei mai activi complotiști ai momentului considerați ca alternativă după atentat împotriva lui Ceaușescu. Documentele operațiunii au fost redactate exclusiv olograf, centrul de greutate al dispozitivului de control și dezamorsare revenind Unității Speciale 0110 - pentru coloana a cincea a KGB-ului, Direcției de Contrainformații Militare pentru generalii și marii comandanți care trebuiau să susțină militar complotiștii și Unități Speciale de Luptă Antiteroriste (USLA) pentru soluția de ultimă instanță a neutralizării și lichidării atentatorilor dacă ar fi trecut la acțiune. Aceasta a făcut necesar ca un dispozitiv de luptă antiteroristă să fie inclus în dispozitivul de protecție fizică apropiată a Președintelui României realizat de către Direcția de Securitate și Gardă”.

Lichidarea asasinilor profesioniști

Era mai clar, dar tot nu mă lămuream dacă ungurii au încercat să-l asasineze pe Ceaușescu. Una din surse mi-a confirmat această operațiune și mi-a mai dat un element. Imediat după această tentativă de înlăturare a lui Nicolae Ceaușescu, efectivele Direcției a V-a de Securitate și Gardă au fost aproape dublate prin adăugarea unor echipe de intervenție și lichidare a asasinilor profesioniști.

Planul „Barajul” era scris de mână, în exemplar unic, cu tuș negru, pentru a evita multiplicarea lui și era în posesia șefului Departamentului Securității Statului, urmând a fi activat în cazul în care s-ar mai fi inițiat acțiunile unor asasini profesioniști la adresa lui Ceaușescu. Printre persoanele vizate de acest plan se găseau numele lui Ion Iliescu, Virgil Măgureanu, Nicolae Militaru, de fapt nucleul celor care vor prelua puterea în 1989, după răsturnarea lui Ceaușescu. În preambulul Planului Barajul se invocau „date și informații certe” care puteau însemna fie interceptarea unor discuții, o sursă sigură din interior, de la ruși sau unguri, sau semnale de la servicii secrete străine care nu doreau să aibă loc un asemenea eveniment.

FOTO: Ion Iliescu și generalul Nicolae Militaru, doi dintre pionii pe care s-a mizat pentru preluarea puterii după înlăturarea lui Nicolae Ceaușescu

Semnalul de lichidare a lui Ceaușescu a fost dat de Brejnev

Întrebarea este cine era comanditarul real al acestei operațiuni. Potrivit acelorași surse, în spatele acțiunilor stătea dorința URSS de a-l înlătura pe Ceaușescu. Primul semnal se pare că l-a dat Brejnev în 1978, după un chef zdravăn care încheia o aplicație navală comună a țărilor din Tratatul de la Varșovia. De altfel, acest exercițiu militar a fost ultimul la care România a participat cu trupe.

