UNDE MERGEM. Vacanță de 1 Mai pe Litoral

Zeci de mii de români sunt așteptați în minivacanţa de 1 Mai pe litoralul Mării Negre, iar în staţiuni se dă startul evenimentelor în cluburi, dar și pe plaje.





Festivalul de muzică electronică SUNWAVES a ajuns la a 23-a ediţie, iar în Mamaia sunt așteptați, între 26 aprilie și 1 mai, peste 25.000 fani, o mare parte dintre ei veniți din vestul Europei. Pe scenă vor urca Jamie Jones, Loco Dice, Seth Troxler, Ricardo Villalobos, Marco Carola, Sonja Moonear, Magda, Lee Burridge, Sammy, Raresh, DeWalta, Barac, Margaret Dygas, Rhadoo, Petre Inspirescu, Craig Richards, Priku, Praslea, Neverdogs, Gescu, Herodot, Arapu, Cezar și Argenis Brito.

Gurmanzi și petrecăreți

Festival du Bonheur - pour les gourmands primul festival de mâncare din Mamaia Nord, Constanța, care aduce în același loc experiența street food și pe cea gourmet a restaurantelor, a ajuns la a III-a ediţie pe Litoral. Evenimentul își deschide porțile pe 28 aprilie, iar intrarea va fi liberă. Turiştii vor avea acces la un real răsfăţ culinar, oferit de cele 50 de food trucks cu preparate româneşti, americane, mexicane, japoneze şi de diverse genuri de bucătărie internaţională.

În Vama Veche, Sunset Festival revine în acest an cu cea de-a cincea ediţie şi promite o atmosferă de neuitat pentru iubitorii muzicii urbane. Pe scena de pe plajă vor urca Argatu’ & Moș Martin, Coma, Kazi Ploae, Specii, Nimeni Altu’, Vali Umbră & Gonza, Dj Oldskull, Dj Lexi, Keri, Dspekt, The Goblin Minions (Kriss Just & Stanley Smith) și alții.

Trooper, la Vama Veche

Vineri, 27 aprilie, de la ora 20.00, Trooper revine în concert la Maraton Rock, un eveniment organizat de Barbă Neagră în perioada 27 aprilie - 1 mai 2018. În cadrul aceluiași eveniment, sâmbă- tă, 28 aprilie, este așteptat Kempes, de la ora 20.00.

Special pentru copii

Cei mici sunt așteptați în weekend-ul de 1 mai în Parcul de aventură „Paradis Land” Neptun. Totul este pregătit pentru distracție, iar Căpitanul Barbarossa promite două zile cu mult soare și temperaturi excelente, pentru aventura în aer liber.

