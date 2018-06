UNDE MERGEM. Marile evenimente ale verii - start distracție

Sfârşitul de săptămână îi aduce pe cei mai buni artişti ai muzicii latino în Capitală





Artistul de origine columbiană Maluma, unul dintre cei mai difuzaţi cântăreţi la ora actuală, concertează pentru prima oară la Bucureşti, pe 30 iunie 2018, în prima zi a festivalui de muzică latino „El Carrusel”. Cel mai important eveniment al muzicii latino organizat în România, care va avea loc în perioada 30 iunie - 1 iulie 2018, la Romexpo, va aduce în faţa iubitorilor genului şi o altă senzaţie a muzicii latino, Luis Fonsi. Afişul mai este completat de Juan Magan, Robin Schulz, Andra, Fly Project, Mandinga, Richy B și Whats UP. Accesul spectatorilor se va face începând cu ora 16.00, iar copiii cu vârste sub 3 ani nu au acces la eveniment.

În 2018, Maluma se află în turneul F.A.M.E. Europe şi are concerte pe bandă rulantă. Artistul și compozitorul columbian de 24 de ani, care a ajuns în atenția publicului în 2010, odată cu lansarea piesei „Farandulera” a fost nominalizat în 2013 la MTV Europe Music Awards, la categoria „Best Latin America Central Act”, si la Latin Grammy Awards, pentru Best New Artist.

Celebritatea sa a venit după ce a bifat câteva colaborări cu unii dintre cei mai mari artişti latino. Cântăreţul a cântat alături de Ricky Martin, Flo Rida, French Montana şi are două hituri cu superba Shakira.

Şuie Paparude, Subcarpaţi şi Argatu la Shine Festival 2018

ritmurilor urbane sunt aşteptaţi la Arenele Romane din București la cel mai fresh festival al anului, „Shine Festival”. Ajuns la ediția a 5-a, Festivalul reuneşte numele unor artişti cunoscuţi şi apreciaţi de iubitorii genului. Killa Fonic, Șuie Paparude și Basska vor cânta alături de Skillet, The Cat Empire, Subcarpați, Frații Grime, The Mono Jacks, Cred Că Sunt Extraterestru, Fantome și Argatu.

Multe alte trupe vor fi anunțate în curând. Şi-a anunţat participarea şi trupa Culese din cartier, iar prima zi de Shine Festival va fi aproape în totalitate dedicată „Sărbătorii de vară” Subcarpați. Copiii cu vârsta sub 7 ani au acces gratuit și trebuie să fie însoțiți de un adult posesor de bilet valid.

Programul festivalului:

Sâmbătă, 30 iunie

Open Doors (16:00)

The Purple Dandies (16:30 - 17:00)

Basska (17:20 - 17:50)

Argatu’ (18:10 - 18:40)

Fantome (19:00 - 19:30)

Cred Că Sunt Extraterestru (19:50 - 20:20)

Frații Grime (20:40 - 21:10)

Subcarpați (21:40 - 23:00)

Paraziții (23:15 - 00:30)

Duminică, 1 iulie

Open Doors (16:00)

Navi (16:30 - 17:00)

Rana (17:20 - 17:50)

Rockabella (18:10 - 18:40)

The Mono Jacks (19:00 - 19:40)

The Cat Empire (20:10 - 21:30)

Skillet (22:00 - 23:30)

Șuie Paparude (00:00 - 01:15)

