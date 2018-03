UNDE MERGEM. Lara Fabian concertează la Cluj-Napoca și la București

Mai multe concerte spectaculoase sunt anunțate în acest sfârșit de săptămână în toată țara. Lara Fabian a inclus două orașe din România în turneul pe care îl desfășoară, iar unul din cele mai cunoscute triouri de metal italian ajunge de asemenea la noi.





Evenimentul week-endului e concertul Larei Fabian, care prezintă noul său album, Camouflage. Joi, 2 9 martie, artista susține primul concert în România în Sala Polivalentă din Cluj, urmând ca sâmbătă, 31 martie, să cânte în Sala P alatului, la București. Fanii care achiziționează bilete la concerte vor primi și câte un CD cu albumul.

Tot joi, în Capitală, la Clubul Țăranului Român, concertează Urma, trupa marcând astfel 15 ani de carieră.

În aceeași seară o mai puteți asculta pe Irina Rimes la Hard Rock Café. Holograf cântă la Berăria H, iar Firma aduce concerul Fine, It’s Pink în Club Control. Proiectul Fine, It’s Pink a prins contur în 2013 la Iași îmbinând elemente de trip-hop și dream pop în jurul Ioanei Lefter ( voce, clapă). Încărcat de mister, Fine, It’s Pink se joacă cu sunetele și texturile sonore, se inventează și se metamorfozează, rezultatul fiind un act artistic compact, dar volatil și diafan în același timp.

Festival de blues la Sighișoara

Vineri seara timișorenii de la Cargo își susțin concertul aniversar în Capitală, la Sala Palatului. Tot în Bucur ești, la Quantic Club cântă Fjord - o formație instrumentală influențată foarte mult de curentele shoegaze, post-rock și post-metal. Young Marco / Polochord / Phil Cocksla cântă tot vineri la Club Control, Robin and the Backstabbers la Hard Rock Café, iar Taraf de Caliu ajunge la Beluga Music & Cocktails.

Va fi distracție mare și în alte locuri din țară. Wilkinson cântă la From Space Club, iar Implant pentru Refuz la Flying Circus, ambele locații din Cluj-Napoca. The Kryptonite Sparks ajung în Underground Pub , Iași, iar la Casinoul din Sinaia are loc Prahova Classic Nights 2018.

Week-end cu concerte de muzică clasică

Melomanii din București sunt așteptați, vineri de la ora 19.00, în Sala Radio unde va concerta Orchestra Națională Radio. Aceasta va fi dirijată de Gabriel Bebeșelea și va fi acompaniată de Corul Academic Radio dirijat de Ciprian Țuțu. Duminică, 1 aprilie, la Atheneul Român e programat Concertul Extraordinar de Paște.

Evenimentul este una dintre tradițiile corului, cu o vechime de peste 50 de ani. Concertul din anul acesta coincide cu Sărbătoarea Floriilor și se va desfășura sub conducerea Annei Ungureanu, incluzând atât piese cu specific pascal, cât și creații celebre ale maestrului Marin Constantin, care au făcut istorie în repertoriul coral. Tot pe 1 aprilie, iubitorii de jazz sunt așteptați la Hard Rock Café, unde are loc gala premiilor Jazz. În aceeași zi Cesar Millan revine la București în cadrul spectacolului „Once upon a dog” ce va avea loc la Sala Palatului.

Spectacole în Spectacole în țară

„Vorbește cu mine” la Timișoara Sâmbătă, la Sala 2, Teatrul Național din Timișoara prezintă spectacolul „Vorbește cu mine”, un concept al regizorului Ion Ardeal Ieremia, pe texte de Ioan Peter, Ștefan Caraman, Geanina Jinaru Doboș, Lorena Lupu, alături de cele ale actorilor care și joacă: Că- tălin Ursu. Călin Stanciu jr, Ion Rizea, Amalia Huțan, Claudia Ieremia. Serile de joi și vineri sunt interesante la Reflektor Venue. Unul din cele mai cunoscute trio-uri de metal din Italia include Timișoara în turneul european: Ufomammut va concerta la Reflektor Venue, vineri, 30 martie. Cu o seară mai devreme, în aceeași locație, Vița de Vie își lansează cel mai recent single în cadrul unui concert.

