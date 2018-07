O întâmplare neobișnuită săa avut loc la un magazin alimntar din Florida, SUA. Un tânăr, Robby Stratton, din Jacksonville se afla în trecere prin statul Florida. Pentru că a vrut că cumpere niște sticle cu bere a intrat un primul magazin care i-a ieșit în cale. Spre uimirea clienților tânărul avea în brațe un pui de aligator viu





Pagina 1 din 1

Evenimentul Zilei, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului În lipsa unui acord scris din partea, puteţi prelua maxim 500 de caractere din acest articol dacă precizaţi sursa şi dacă inseraţi vizibil link-ul articolului Un tânăr a mers la cumpărături cu ALIGATORUL! Ce i s-a îmtâmplat după aceea va ține minte toată viața

###La vederea lui Robby Stratton cu aligatorul în brațe, clinții din magazin s-au îngrozit. Ca gluma să fie mai buna, din punctul lui de vedere, tânărul a intrebat pe vânzator daca mai are bere in afare de cele 12 sticle cât luase el. Toată întâmplarea a fost filmata de un prieten al lui Robby Stratton și a fost apoi pusă pe Facebook. Internauților care au reacționat la imaginile postate , tânărul glumeț le-a răspuns că a găsit aligatorul în spatele camionului cu care fusese în Florida. Comisia pentru ocrotirea unor astfel de animale s-a autosesizat și în prezent investighează condițiile în care s-a petrecut incidentul. După ce a fost identificat, Robby Stratton a declarat că a băut foarte mult în acea seară si nu-și mai aduce aminte ce a făcut în acea seară. Potrivit statutului Florida: "Este ilegal să ucizi intenționat, să rănesti, să posezi, să capturezi sau să încerci să ucizi, să rănesti un aligator sau alt crocodilian". Pentru faptele sale, Robby Stratton va trebui să răspundă în fața judecătorilor . „ Am fost un prost și mă voi confrunta cu niște acuzații în curând si probabil chiar voi merge la închisoare” a scris Stratton pe pagina sa fe Facebook