Un STAR MONDIAL a DECIS să își povestească ÎNTÂLNIRILE cu EXTRATEREȘTRII

Starul muzicii pop britanice Robbie Williams va povesti despre experienţele sale privind extratereştrii într-un film documentar intitulat "Hunt For The Skinwalker", potrivit femalefirst.co.uk.





Starul pop va relata întâmplări pe care le consideră inexplicabile, în urma unei asocieri cu o echipă de la televiziunea Channel 8 care investighează fenomene de acest tip înregistrate la Skinwalker Ranch din statul american Utah, scrie Mediafax.

Potrivit unor surse citate de publicaţia Daily Star, cântăreţul ar fi fost deja avertizat de autorităţile tribale din rezervaţia americană că implicarea sa în proiect ar putea să aibă sensul unei vânători şi că întotdeauna există consecinţe.

În vârstă de 44 de ani, Robbie Williams s-a bucurat de un succes uriaş după ce a părăsit grupul Take That, lansând o serie de albume şi de single-uri precum "Angels" şi "Millennium" şi semnând un contract cu casa EMI în 2002, în valoare de mai multe zeci de milioane de dolari. Însă, în momentul în care albumul său "Rudebox" a fost lansat în 2006 - urmat de "Reality Killed the Video Star" în 2009 -, Robbie Williams era considerat o prezenţă tot mai ştearsă în peisajul muzicii pop britanice şi eşuase în încercarea sa de a se impune pe piaţa muzicală americană.

În schimb, el a dezvoltat o pasiune pentru extratereştri, mutându-se în California, unde pleacă adeseori în expediţii pentru descoperirea de OZN-uri.

În 2010, Robbie Williams s-a reunit cu foştii lui colegi din grupul Take That, alături de care a înregistrat albumul de mare succes "Progress", promovat printr-un turneu extrem de profitabil în 2011. Cântăreţul spune că această experienţă l-a ajutat să îşi recapete încrederea în propriile forţe, convingându-l de faptul că încă mai poate să aibă succes susţinând concerte pe stadioane mari, în calitate de artist solo.

Pagina 1 din 1