VASLUI. Un puşti de zece ani şi-a găsit tătăl spânzurat în pod cu o pungă în cap

Caz şocant la Mitoc, comuna Banca, judeţul Vaslui. Un bãrbat de 40 de ani, Florin C., tatã a trei copii minori, un bãiat si douã fetiţe, a fost gãsit spânzurat de o grindã în podul casei





Fiul său de zece ani, care l-a găsit, s-a speriat si si-a strigat disperat mama. Femeia a înlemnit când a venit si si-a vãzut sotul spânzurat, cu o pungã pe cap. A fost solicitatã ambulanta de la Bârlad, dar din pãcate medicul nu a putut face nimic pentru bãrbatul care si-a pus capãt zilelor, fiind declarat decesul., informează colegii de la ziarul vsluian Vremea Nouă. Politistii din cadrul Politiei Bârlad au deschis dosar penal pentru ucidere din culpã, urmând a se afla cu exactitate cauza care a dus la moartea bãrbatului. Din surse neoficiale, am aflat cã bãrbatul locuia în aceeasi curte cu pãrintii sãi, dar în imobile separate. Florin C. obisnuia sã consume alcool si, din câte spun vecinii, ar fi consumat si înainte de a face gestul care i-a curmat viata, o cantitate apreciabilã de alcool. Ieri a mers la moarã, a fãcut treabã prin gospodãrie si, la un moment dat, a dispãrut în pod. Fiul sãu s-a dus sã-l caute si l-a gãsit atârnat de o grindã, cu o pungã pe cap. Copilul de 10 ani s-a speriat si a strigat la mama sa, care a venit într-un suflet. Femeia a alertat toatã familia si a sunat la112. La fata locului a sosit o ambulantã cu medic, dar nu s-a putut face nimic pentru Florin C., fiind declarat decesul. La fata locului a fost solicitatã Politia. Vecinii spun cã bãrbatul avea tendinte sincigase, el amenintând ori de câte ori consuma alcool, cã se va spânzura. Acum patru sau cinci ani în urmã a mai avut o tentativã, dar a fost salvat din streang de tatãl sãu. Ieri însã, dupã ce a bãut bine, si-a dus amenintarea la capãt. A lãsat în urma sa trei copilasi orfani de tatã si o sotie rãmasã acum fãrã niciun sprijin.

