Un politician recunoaște: PROTESTELE sunt și un reproș dureros la adresa Opoziței. El vrea UNIFICAREA DREPTEI

Deputatul PMP, Robert Turcescu, a postat un mesaj pe FaceBook în care promite că se va solidariza cu oricine are un proiect de unitate a Opoziției.

„Repet ceea ce de un an de zile le spun si lui Ludovic Orban, Eugen Tomac și Dan Barna: singura sansa de a inlatura PSD de la putere si de a raspunde actualei crize din societatea romaneasca este sa unim toate fortele politice anti-PSD intr-o singura platforma politica.

Doar asa ii vom invinge, asta e singura cale spre mentinerea democratiei in Romania. Protestele de strada care dureaza de un an si jumatate nu sint numai impotriva nemerniciei lui Dragnea, sint si un repros dureros adresat Opozitiei.

N-am mai iesit in strada- dupa ce la inceputul anului trecut m-am aflat alaturi de fata mea cea mare in Piata Victoriei in repetate rinduri- cind mi-am dat seama ca nu am ce sa le raspund cinstit celor care ma intrebau ce pot face partidele de Opozitiei impotriva PSD. Nici azi n-as avea un raspuns in absenta acestei platforme a Opozitiei unite.

Din aceasta toamna, anunt public ca, personal, ma voi solidariza politic si public cu orice proiect care indeamna la unitatea Opozitiei. E singurul drum, e singura cale. In rest, nu exista decit perspectiva anarhiei. E vremea sa fim mai pragmatici si mai inteligenti decit ei”, spune Turcescu.

