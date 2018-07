Un piton de aproape 6 metri, în libertate. Autoritățile sunt ÎN ALERTĂ

Un piton de aproximativ 6 metri a creat panică în câteva sate de pe malul Vistulei, aflate la sud de Varşovia, din Polonia.





Un localnic a zărit aproape de apă pielea unui şarpe uriaş, iar autorităţile au confirmat că este vorba despre un piton indian, de dimensiuni impresionante.

“Pielea măsoară între patru şi cinci metri şi jumătate. Nu ştim exact cât, fiindcă nu am găsit bucăţile de la cap şi de la coadă (...)Am găsit pielea într-un loc ideal pentru această specie. Are vegetaţie, apă şi temperaturi ridicate. După cum vedeţi, e vorba de un animal mare”, a declarat Inga Lechowska, medic veterinar.

Autorităţile sunt în alertă și îl caută, fără rezultat, de weekendul trecut. Mai mult, localnicii au fost avertizați că reptila poate fi înfometată şi foarte periculoasă.

