Un nou scandal la uşa lui Firea. Organizatorii Târgului imobiliar naţional spun că Primăria Capitalei a sabotat ediţia din 2018

Programat să se desfăşoare în perioada 19-22 aprilie 2018, în Piaţa George Enescu din Capitală, Târgul imobiliar naţional (tIMOn) nu îşi va mai deschide porţile anul acesta. Principalul vinovat, consideră organizatorii, este Primăria Capitalei care, “începând din septembrie 2016, a dus o campanie sistematică de decredibilizare a mărcii tIMOn”, totul culminând cu neacordarea la timp a documentului cu viza PMB necesar organizării evenimentului.





"După 11 ani şi 33 ediţii desfăşurate până în prezent, tIMOn - târgul imobiliar naţional este nevoit să îşi închidă porţile din cauze independente de voinţa şi capacitatea organizatorilor. Programat a se desfăşura între 19-22 aprilie în Piaţa George Enescu, evenimentul tIMOn - anunţat şi promovat încă din februarie nu se mai poate desfăşura din lipsa timpului de organizare necesar amplorii unui astfel de eveniment, aspect determinat de neprimirea într-un termen rezonabil a protocolului necesar organizării evenimentului din partea Primăriei Capitalei. Analizând toate situaţiile ivite, organizatorii consideră că, începând din septembrie 2016, PMB a dus o campanie sistematică de decredibilizare a mărcii tIMOn, punctul culminant fiind acest moment în care ediţia tIMOn de primăvară 2018 nu mai poate fi organizată", se arată într-un comunicat de presă al tIMOn. Directorul tIMOn, Vlad Vlăsceanu, susţine că documentul necesar organizării evenimentului a fost aşteptat de către organizatori până pe 16 aprilie 2018, data limită la care ar fi trebuit primit pentru ca totul să se desfăşoare conform planului iar târgul să poată avea loc. “Timp de 10 ani, tIMOn s-a identificat cu Piaţa Constituţiei fiind cel mai mare târg imobiliar organizat în România. După o pribegie de un an la Arena Naţională ne-am întors în centrul capitalei pentru a livra acelaşi eveniment de calitate, apreciat atât de vizitatori, cât şi de expozanţii noştri”, arată Vlăsceanu în declaraţia sa către presă, potrivit agerpress. “În 2018, suntem nevoiţi să renunţăm, independent de voinţa noastră, deşi am aşteptat până în ultimul moment să primim un document necesar organizării evenimentului, în condiţiile cu care ne-am obişnuit partenerii şi vizitatorii. Am fost conştienţi că nu putem păstra calitatea evenimentului şi condiţiile oferite în anii precedenţi în lipsa emiterii protocolului din timp, dar lipsa acestuia, fie şi în ultima zi, ne pune clar în imposibilitatea de a mai organiza această ediţie în condiţiile, formatul şi costurile proiectate. Avem de suferit atât noi ca organizatori şi brandul pe care l-am creat, cât şi partenerii noştri, dar mai ales miile de vizitatori tIMOn care, într-un an de incertitudini imobiliare, îşi doreau o informare cât mai corectă în vederea achiziţiei imobiliare!', a punctat directorul tIMOn. Cu câteva zile în urmă, organizatori tIMOn anunţau că peste 10.000 de locuinţe ar fi urmat să fie scoase la vânzare la ediţia cu numărul 33 a Târgului Imobiliar Naţional. Întins pe o suprafaţă indoor de 1.200 mp şi outdoor de 1.800 mp (3.000 mp de expoziţie, în total) tIMOn a generat, de-a lungul timpului, un interes crescut din partea vizitatorilor care îşi doresc achiziţia unei locuinţe

Pagina 1 din 1