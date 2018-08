Un ministru PSD a trăit nouă ani în străinătate și s-a întors în România

Ministrul delegat pentru Afaceri Europene susține că este cun exemplu pentru toți românii din diaspora, ca om care a revenit în România și a reușit.





Victor Negrescu a fost prezent, vineri, lșa Craiova, și a povestit că timp de nouă ani a fost plecat în străinătate, după care a revenit în România. ”Sunt unul dintre reprezentanţii Guvernului României care a trăit foarte mulţi ani, în afara ţării. Am trăit peste nouă ani în afara ţării şi am decis să mă întorc tocmai pentru a contribui atât cât pot la ceea ce ne dorim să facem pentru România pe mai departe. Sunt bucuros astăzi să pot face acest lucru ca ministru delegat. Aş putea spune că m-am format în străinătate şi am decis să mă întorc pentru că există multe oportunităţi pentru românii din afara ţării de a contribui activ, constructiv şi eficient la stabilirea viitorului acestei ţări”, a declarat Negrescu, fiind citat de stiripesurse.ro.

Ministrul pentru Afaceri Europene a mai precizat că de când este ministru a organizat consultări publice cu românii care lucrează în Europa și că aceștia i-au spus că și-ar dori să se întoarcă în România. ”Discuţiile au fost foarte constructive şi am remarcat că există foarte mulţi români care îşi doresc să se întoarcă, îşi doresc să contribuie eficient la ceea ce înseamnă viitorul României şi mai ales ce înseamnă această preşedinţie la Consiliul Europei. Pentru că am remarcat acest lucru, pe site-ul nostru, avem un spaţiu dedicat românilor din afara ţării. Ei pot şi au putut veni cu ideile lor, cu propunerile lor, cu propunerile lor. Pentru noi, reprezentanţii Guvernului României, a fost important să-i ascultăm pe românii care trăiesc acolo şi să venim cu acţiuni concrete”, a spus ministrul.

