Un fotbalist român a trecut printr-o experiență TRAUMATIZANTĂ. „Explodau mașinile pe stradă de ziceai că era Revelionul”

Cristian Daminuță a afirmat că regretă alegerea pe care a făcut-o atunci când a semnat cu formația irakiană Zakho, în 2015.





Cristian Daminuță, fost jucător al celor de la Inter Milano și AC Milan, a vorbit despre experiența pe care a trăit-o în fotbalul irakian. Daminuță a semnat cu Zakho, în 2015, principala motivație fiind legată de partea financiară.

„Ca să fiu sincer am plecat pentru bani. Mi se terminase contractul cu Milan, care mă împrumutase la Viitorul, domnul Hagi mi-a făcut o ofertă atunci și am decis ca pentru bani să plec tocmai în Irak. Dacă rămâneam poate luam și eu titlul sau poate măcar cariera mea o lua pe alt drum. Aveau bani, dar calitatea fotbalului era foarte scăzută. În plus eram la 60 de kilometri de Siria, într-o zonă extrem de periculoasă. Explodau mașinile pe stradă de ziceai că era Revelionul”, a spus Daminuță pentru blitznews.ro.

