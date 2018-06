Un fost mare internațional: „În străinătate m-am simțit ELIBERAT, nu-mi lipsea nimic din România”

Viorel Moldovan, fost atacant al echipei naționale a României, a povestit cum a reușit să se acomodeze în momentul în care a plecat din România și-a ajuns în Elveția.





Viorel Moldovan s-a transferat în 1995 de la Dinamo la Neuchatel Xamax. Fostul component al „Generației de Aur” a explicat care erau diferențele dintre fotbalul românesc și cel elvețian, și cum a reușit să se integreze în „Țara Cantoanelor”.

„Când am plecat de la Dinamo în Elveția, parcă eram de o viață acolo. Bine, sunt și un tip mai ciudățel, mai introvertit. În străinătate m-am simțit eliberat, nu-mi lipsea nimic din România. Am prins și perioada aia cu cantonamente non-stop, abia ajungeam acasă, că trebuia să mă întorc în cantonament. La Bistrița am și refuzat să mai stau închis. Era antrenor Constantin Cârstea și i-am zis "Domnule, eu nu mai stau! Nu mai pot!". Elvețienii mă lăsau să mă gestionez singur, ei te plătesc ca să ai singur grijă de tine. Salariul intră în cont, de restul trebuie să te ocupi tu, nu te păzește nimeni”, a declarat Moldovan pentru „Gazeta Sporturilor”.

Pagina 1 din 1