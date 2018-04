Un fost jucător al Viitorului s-a supărat pe Gică Hagi. „Ne-am strâns mâna și am plecat”

Ovidiu Herea, fost fotbalist al celor de la Viitorul, s-a supărat pentru că a petrecut prea puțin timp la gruparea lui Gică Hagi.





Ovidiu Herea a avut o scurtă aventură la FC Viitorul, acolo unde a petrecut doar 3 luni. Fotbalistului nu i-a picat prea bine faptul c-a fost pus pe liber de Gică Hagi și a declarat că „Regele” ar fi trebuit să nu apeleze la serviciile sale. Herea a explicat că avea nevoie de o perioadă mai mare pentru acomodare.

„Ni s-a spus că am fost aduși pentru cupele europene și nu s-a îndeplinit acel obiectiv. Îmi pare rău că nu mi s-a acordat mai mult timp. Am stat doar 2-3 luni acolo. E nevoie de acomodare chiar dacă ai jucat la cluburi importante. Și la Balotești dacă te duci ai nevoie de acomodare. Când ne-am despărțit de Viitorul (n.r. Herea și Marius Constantin) ni s-a spus că echipa dorește să se bazeze pe tineri. Normal că nu ne-a căzut bine această veste. Ne-am strâns mâna și am plecat. Ce-i trist e că putea să nu ne aducă. De ce să aduci jucători de 33 de ani pentru 2-3 luni? Dacă ne spunea de la început că e vorba doar pentru cupele europene nu acceptam eu. Să pleci de la o echipă după 3 luni nu e ok pentru CV-ul tău”, a spus Herea la Digi Sport.

