Un fost internațional român UIMEȘTE: „Eu și Maradona eram șefii MAFIEI. El cu DROGURILE, eu cu HOȚII”

Dănuț Lupu, fost internațional român, a rememorat experiența trăită în Grecia, în perioada în care îmbrăca tricoul celor de la Panathinaikos.





Dănuț Lupu a evoluat pentru Panathinaikos Atena, în intervalul 1990 - 1991, după ce a plecat de la Dinamo. În Grecia, fostul internațional român a avut probleme cu legea și a fost arestat. De-a lungul timpului, el a povestit că totul i s-a tras de la patronul Yorgos Vardinoianis, cu care intrase în conflict. Lupu a rememorat întâmplarea trăită la Atena. „Păi, după ce m-am întors, după două săptămâni m-au arestat. Eu şi Maradona eram la televizor, şefii mafiei! Maradona cu drogurile, eu cu hoţii. Am stat trei luni arestat. A fost un fel de suspendare. Când te duci undeva nevinovat, pe dreptatea ta, e cam greu. Am luat un pumn de pastile, am scăpat şi atunci", a spus Lupu la Telekom Sport. El a făcut referire la celebrul episod în care Diego Armando Maradona a fost depistat pozitiv, în vremea când argentinianul evolua pentru Napoli.

