Timp de un an de zile, între august 1937 şi octombrie 1938, Represiunea politică, etnică şi economică iniţiată şi coordonată de Stalin împotriva a tot ce trecea a fi duşman de clasă, a atins punctul culminant în materie de crime şi abuzuri.





Perioada a rămas în Istorie sub denumirea de Marea Teroare, dată de titlul celebrei cărţi a lui Robert Conquest, The Great Terror: Stalin’s Purge of the Thirties, tipărită, în 1968, la Macmillan Company.

Sub semnul suspiciunii paranoice a lui I.V....

Pagina 1 din 2 12