Un cioban din Bihor nu-și poate înmatricula Dacia pe care i-a vândut-o ANAF

Un oier din comuna bihoreană Remetea, după ce a cumpărat o maşină scoasă la licitaţie de „statul roman”, a ajuns în situaţia ca tot „statul roman” să nu-i permită s-o folosească deşi, culmea, tot statul îl pune să plătească impozit pe ea





Kadar Elemer este prizonierul unui ping-pong între mai multe instituţii pentru că a avut proasta inspiraţie să cumpere o maşină ce aparţinuse unui slujbaş condamnat pentru corupţie, şi pe care Finanţele nu o şterg din lista bunurilor sub sechestru. „Anul trecut, în primăvară, am fost la ANAF Beiuş să plătesc ceva şi am văzut acolo un anunţ că se vindea la licitaţie o Dacie 1310, an de fabricaţie 2003. Am participat la licitaţie şi am adjudecat-o cu 1.200 de lei”, a povestit bărbatul pentru ziariștii de la ziarul Bihoreanul. De atunci, însă, nu o poate înmatricula, pentru că maşina încă figurează în baza de date ca fiind sub sechestru, la solicitarea DNA. „Pe 4 octombrie am fost din nou, cu un avocat. Am intrat la şeful Serviciului, dar degeaba. Am întrebat când primesc un răspuns şi mi-a spus că nu ştie”. În plus primăria Remetea i-a luat imozit pentru mașina neînmatriculată.

http://www.ebihoreanul.ro

