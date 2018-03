Ultimul SMS trimis de Andrei Gheorghe ÎNAINTE să MOARĂ. Femeia MISTERIOASĂ pe care CONTACTAT-O jurnalistul: „Am vorbit repezit...”

Regretatul jurnalist Andrei Gheorghe i-a trimis în ultima sa noapte pe acest pământ sms uneia dintre cele mai bune prietene ale sale.





Femeia a dezvăluit conținutul acestuia, Andrei Gheorghe a fost găsit mort în baie la o zi după ce a comunicat cu prietena lui dragă. „A sunat alaltăieri şi eram eu cu treabă, am vorbit repezit. Am sunat io ieri şi a văzut apelul mai târziu. Am găsit mesaj azi dimineaţă „scuze, aku văzui, fusăi la film”.

Şi, de niste zeci de minute, îmi blingăne mess şi telefon şi whatsapp. Că dacă e adevărat. Şi e adevărat. Andrei a fost unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am cunoscut. Cu toată strădania lui de a nu lăsa să se vadă asta. Şi unul dintre cei mai buni prieteni pe care îi poate avea cineva. Ştiu asta de 20 de ani”, a dezvăluit femeia conținutul SMS-ului primit de la Andrei Gheorghe.

Ultima dorință, respectată de familie

Andrei Gheorghe nu și-a dorit o îmormântare tradițională. Jurnalistul a vrut să fie incinerat, iar acest lucru se va întâmpla sâmbătă. „Sunt un sceptic, sunt aici de atâta amar de vreme, nu m-ai prins niciodată contrazicându-mă. Zic multe despre mine, dar niciodată altele. Sunt acelaşi. Nu suport proştii, reacţionez repede, mă rog la Dumnezeu să mă scape de mânie şi de furie, care mă mănâncă pe dinăuntru, să-mi dea înţelepciune. Ăsta sunt. Şi dacă îţi sunt prieten, nu sunt dur, arogant, din contră sunt calin şi pupăcios”, declara Andrei Gheorghe în 2016, într-un interviu, conform Cancan.ro.

Omul de radio și televiziune Andrei Gheorghe a murit la vârsta de 56 de ani. Trupul neînsuflețit al jurnalistului a fost descoperit în data de 20 martie la reședința sa din Voluntari. Andrei Gheorghe va fi incinerat sâmbără, la crematoriul uman Vitan Bârzești din Capitală. Potrivit medicilor legiști, Andrei Gheorghe a avut probleme cardiace.

Pagina 1 din 1