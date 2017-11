ULTIMATUM de la Gigi Becali: „Îl dau afară pe Dică, dacă mai face asta”. Un jucător acuză implicarea finanțatorului în deciziile tactice

Gigi Becali a anunțat că-l va concedia pe antrenorul Nicolae Dică, în cazul în care Constantin Budescu va mai fi lăsat să bată cornere.





Gigi Becali, finanțatorul FCSB, s-a supărat pe Constantin Budescu. Atacantul a acuzat experimentele făcute în ultima vreme la echipă, improvizațiile tactice provocând rezultatele proaste înregistrate de „roș-albaștri”. „Au fost foarte multe meciuri, s-au făcut multe experimente”, a afirmat atacantul la Telekom Sport. Trimiterea a fost către patron, cel care i-a impus lui Nicolae Dică să folosească anumiți jucători. Becali a reacționat, l-a atacat pe Budescu și l-a amenințat pe Dică.

„Mă supăr când văd o atitudine ca a lui Budescu. El zice că am făcut experimente. Ce experimente?! Că nu-i mai convine lui să alerge? Am mâncat bătaie din cauza lui! Budescu, chiar dacă stă în tribună, tot ia bani. Toate s-au întâmplat numai din cauza lui, că el vrea să joace fotbal la mișto. El joacă din devieri, dă la mișto. Budescu mi-a demonstrat că are caracter de om mic. Eu o să-i impun lui Dică un singur lucru: Budescu să nu mai bată cornerele. De doi-trei ani bate doar el cornere. El vrea să dea numai gol din corner. Îi respect meritele, că ne-a calificat în Europa, dar asta nu înseamnă că trebuie să-și facă de cap. Îl dau afară pe Dică dacă-l mai lasă pe Budescu să bată cornere", a spus Becali la Digi Sport.

