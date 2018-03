Udrea reacționează după ce Ghiță i-a arătat FOTOGRAFIA cu Kovesi doar lui Cristoiu. „E de toată jena (...) De ce pana mea...”

Fostul ministru al Turismului, Elena Udrea, afirmă într-o postare pe Facebook, referindu-se la interviul cu Sebastian Ghiţă difuzat miercuri seară de EVZ, că e de toată jena ca pozele lui Ghiţă cu șefa DNA Laura codruţa Kovesi să fie arătate "între patru ochi" jurnalistului Ion Cristoiu în faţa camerei, pentru ca acesta să gireze cu credibilitatea lui, fără însă a fi făcute publice. Ea afirmă însă că dacă sunt jocuri ca fostului deputat PSD să îi fie închise dosare, "e de toată sila".





Primul episod al serialului EVZ îl are ca figură centrală pe Sebastian Ghiță. Ion Cristoiu a obținut informații senzaționale, care vizează jocurile din culisele politicii românești, dar și cea mai dorită confirmare a afirmațiilor pe care Sebastian Ghiță le-a făcut înainte să plece în Serbia.

Reamintim că miercuri pe www.evz.ro a fost publicat momentul din interviu când Sebastian Ghiță arată o fotografie care l-a convins pe Ion Cristoiu că interlocutorul său nu minte și că s-a aflat în apropierea oamenilor importanți din stat. Elena Udrea a reacționat după acest moment.

Redăm integral mesajul postat de Elena Udrea pe pagina de Facebook:

„Recunosc, acum in Postul Pastelui, ca am pacatuit odata invidiindu-l pe Ghita ca a fost asa prevazator si a strans dovezi ale imoralitatii si chiar coruptiei lui Coldea, Kovesi si altii care acum pozeaza in fete mari. Apoi mi-am dat seama ca nici acum, dupa toata experienta traita cu mincinosi, lasi si tradatori, eu nu as face asa ceva: nu as inregistra, nu as face poze cu scopul de a le folosi candva, nu as strange probe pe ascuns impotriva cuiva cu care am o relatie, fie si doar de amicitie. Pentru ca eu cred cu adevarat in onoare si in cuvantul dat . Si pentru mine conteaza ce stiu eu despre mine, nu ce isi inchipuie altii.

Sebastian GHIȚĂ, interviu cu Cristoiu: „M-am dus ultima oară la K2, căutând să mă mai uit o dată în ochii lui Coldea.”

Deci, daca pozele nu sunt date “din onoare”, asa cum zicea deunazi Ponta, atunci i-as intreba, de ce pana mea le-ati mai facut??? De ce vorbiti despre ele si despre contextul in care le-ati realizat??? E de toata jena sa le aratati “intre patru ochi” domnului Cristoiu, in fata camerei de filmat, ca sa gireze cu credibilitatea domniei sale ca exista. Daca vreti sa faceti jocuri in continuare, gen “am poze dar nu le arat daca imi inchideti toate dosarele pe care mi le-ati inventat”, e de toata sila.

Cu jocul acesta ati facut ca pozele sa devina esentiale pentru dovedirea cel putin a imoralitatii lui Kovesi, desi in realitate nimeni nu are nicio indoiala ca era in gasca cu toti “penalii” ei de azi. Chiar daca prin 2014 cand comenta pozele cu mine si Bica, se jura ca e fecioara si ca ea nu s-a vazut niciodata in privat cu oameni politici...”, a comentat Udrea pe pagina sa de facebook.

Sebastian Ghiță: „Nu am văzut Parlamentul să laude DNA-ul, ci doar ambasadele străine! Este o instituție deasupra Constituției”

Pagina 1 din 1