Udrea în Jurnal: „I-am zis lui Maior că nu e normal să-l aresteze pe Dorin Cocoș. A împărțit banii cu ei”

Serialul care a fost interviul cu Sebastian Ghiță m-a surprins prin dezvăluirile deloc amabile despre Elena Udrea. Aveam și motive să nu fi u altfel decît surprins. Din ce știam, cei doi colaboraseră la cîteva Operațiuni, dacă ar fi s-o amintesc doar pe cea a pactului dintre Traian Băsescu și Victor Ponta în numirea șefi lor din Parchete. Apoi, și Elena Udrea și Sebastian Ghiță erau victimele Binomului SRI-DNA după ce Binomul le surîsese slugarnic.





Reacția Elenei Udrea nu m-a surprins.

Cea poreclită blonda de la Cotroceni n-are nimic din ceea ce cultura populară atribuie blondelor.

Dimpotrivă, e o luptătoare pînă la capăt, bătînd la scor mulți politicieni de azi, ieșiți la suprafață după ce Marea Teroare a cătușelor a vîrît în pămînt tot ce era mai răsărit în viața noastră politică.

Prin urmare mi s-a părut normală reacția dură la dezvăluirile lui Sebastian Ghiță, pusă sub semnul restabilirii adevărului.

Sub acest semn, din Costa Rica, Elena Udrea m-a rugat să reproduc din Jurnal secvențele despre Sebastian Ghiță.

Un Jurnal scris la finele lui 2014 și începutul lui 2015. Am distins în textul postat de domnia sa pe facebook și un fel de provocare răutăcioasă:

Să te văd, ai curajul să reproduci textual ce-am scris eu despre Sebastian Ghiță după ce ți-a dat interviul!

Ar fi trebuit să mă supăr pentru o atare împunsătură cu andreaua, instrument pe care- sînt sigur- Elena Udrea nu mai știe să-l folosească după venirea la oraș.

Cum însă am mai trecut prin astfel de supărări ale Elenei Udrea ( cea mare a fost cînd i-am declarat, într-un interviu la Realitatea tv, luat cu lapte și miere de Rareș Bogdan, că n-o voi vota la prezidențiale, deoarece nu cred în candidatura ei), m-am grăbit să mă supun somației.

Deși Elena Udrea, aflată hăt-departe, în Costa Rica, n-a dat nici un semn după ce i-am solicitat public să mă ajute în deslușirea anumitor cuvinte, pînă la urmă, bombănind de cît de nerod pot fi, m-am chinuit și am reușit să limpezesc fragmentele pe care le reproduc mai jos.

Pentru a le găsi, a trebuit să recitesc Jurnalul. A fost o experiență interesantă, deoarece lectura a avut loc din perspectiva valului de dezvăluiri din ultimul timp.

În lumina lor, m-am convins o dată în plus că în evenimentele din 2014, cînd Elena Udrea s-a apucat să candideze la Președinție, toți bărbații din preajma ei au tras-o pe sfoară.

Asta deși ea, înzestrată cu o intuiție feminină rar întîlnită, își dădea seama că e ceva în neregulă.

Jurnalul Elenei Udrea, deja legendarizat (mă tem că voi rămîne în Istorie nu prin cărțile publicate și prin ziarele construite de la zero, vreo 15, ci prin binecuvîntarea de a-i fi deținătorul Documentului), e de fapt un text prin care candidata la președinție caută să-și explice, de una singură, cum a pierdut ea cursa, în condițiile în care – crede ea cu tărie – avea toate șansele de a intra în turul al doilea și prin asta de ajunge președintă.

Așa cum am mai arătat, Elena Udrea paria pe declararea lui Klaus Iohannis drept incompatibil de către Înalta Curte, după ce la somația lui George Maior, Horia Georgescu, în stilul Vrei nu vrei, bea Grigore agheazmă!, a depus din partea ANI cererea de celeritate. Jurnalul ne dezvăluie o Elena Udrea care, deși toată lumea o asigură că Klaus Iohannis e ca și scos din cursă prin declararea ca incompatibil, suspectează, cu intuția de femeie, că e trasă pe sfoară. Unul dintre cei care o asigură că totul merge ca pe roate e chiar Traian Băsescu. Cel puțin așa se desprinde din Jurnal: „La un moment dat, aflînd că la sediul SRI din Băneasa se duc Eduard Helving şi Petrache de la Ilfov la Coldea să se pună de acord pe diverse lucruri legate de Iohannis şi că aceştia spuseseră că i-a asigurat Coldea că nu va fi declarat incompatibil pînă la alegeri Iohannis, m-am dus să îi spun lui Maior că se lucrează împotriva lui Ponta cu aceste metode.

Îi spusesem Preşedintelui, care insista să nu mă creadă.

L-am sunat pe Maior şi m-am dus la el. Nu i-am pomenit numele lui Coldea, dar i-am spus temerile mele: că ICCJ nu îl va declara incompatibil pe Iohannis, că acolo în sediu vin cei de la ACL să discute susţinerea pentru Iohannis şi că nu este în regulă. Părea puţin încurcat şi încerca să mă asigure că cei doi nu vin, că a venit Petrache pentru o speţă cu laudele, cu vreun an în urmă. Eu ştiam de la Rareş Bogdan că cei doi vin la Coldea, după care beau cafeaua cu el la Stejarii şi îi povestesc lui ce au vorbit. Maior insista să îmi spună că nu se întîmplă. Că la ICCJ o să văd că va fi soluţie de incompatibilitate pentru că de asta se ocupă Coldea!!!

Am crezut că evită să accepte că îl poate păcăli Coldea. Nu i-am spus iniţial Preşedintelui de vizită, era într-o vineri la ora 16.00. La cîteva zile l-am întîlnit la Preşedinte în birou. Mi-a spus că a verificat şi nu am dreptate cu vizitele şi mă ruga să îl cred că nu se întîlneşte cu aceia şi că nu îl susţine pe Iohannis. M-am uitat uluită la el! El credea că mă refer la el? Vorbisem degeaba!

Probabil că îi şi spusese lui Coldea despre discuţia cu mine! I-am răspuns că nu mă refeream la el, ci la adjunctul lui. Evident că m-a asigurat că nu ar face Coldea aşa ceva! Cînd i-am spus în ziua aceea de întîlnire, ştia deja de la Maior. Îl asiguraseră și pe Preşedinte că nu trebuie să am îngrijorări, nu se întîmplă ce cred eu.”

Știind aceste lucruri, despre care am scris în mai multe rînduri, preocupat ca istoric al clipei, de marile enigme ale alegerilor prezidențiale din 2014, deslușite azi, după izbucnirea Scandalului facebook, ca o mare Operațiune a SRI sub comandă americană, am rămas nițel surprins de neașteptata confesiune de miercuri seara a lui Traian Băsescu de la România TV potrivit căreia a aflat de dosarul de incompatibilitate și a luat măsuri ca Klaus Iohannis să nu fie scos din cursă:

„Eu nu am ştiut că are un dosar de incompatibilitate. Am avut discuţii cu mai multe instituţii cînd am aflat. A început campania. E o situaţie delicată să scoţi un candidat acum din cursă. Am vorbit şi cu SRI, şi cu Parchetul.”

I-a spus Traian Băsescu și Elenei Udrea, care conta crucial pe declararea drept incompatibil a concurentului ei pe partea Dreaptă? Dacă da, cînd? Cînd Elena Udrea devenise din candidată care se bătea pentru locul doi la prezidențiale încătușata care se bătea pentru un pat mai bun în celulă?

„L-am tot susținut pe Maior cu ideea de a candida la Preşedinţie şi de a fi Premier”

Document al unei persoane care simte că e ceva în neregulă, că e trasă pe sfoară, mințită de cei care o asigură că totul e în regulă, Elena Udrea se întreabă cum de s-a năpustit asupra ei întreaga presă băsistă, cea care pînă atunci dacă nu o cîntase, mă- car o menajase în bătăliile ei cu Antena:

„Răspunsul mi l-a dat, într-o discuţie relevantă, Ghiţă. Eram la sofa, el băuse mai mult. Îl chemasem să îi spun că mi se pare că nu este în regulă cu Coldea. Nu am apucat să o fac, mi-a spus el multe despre această situaţie. Mi-a spus că cei din SRI, de fapt, Coldea, mă urăște. George Maior, nu. De altfel, chiar ar fi singurul care mă simpatizează. Şi pentru că eu l-am tot susţinut cu ideea de a candida la Preşedinţie şi de a fi Premier. Dar şi pentru că el este un tip mai puţin diabolic. Chiar deloc. Este un om bun. L-am întrebat de ce mă urăşte Coldea? Mi-a răspuns un lucru uluitor pe care l-am repetat de atunci şi public. Pentru că am fost şi sunt o sursă alternativă de informaţii pentru Preşedinte. Adică Preşedintele, cel care se presupune că este un om informat, de fapt este dezinformat. Pentru că sursele de informaţii sînt cîteva şi bine controlate. Sistemul nu vrea ca Preşedintele să ştie alte lucruri decît cele pe care el le agreează. Or eu sînt o persoană bine conectată la toate mediile: la toate partidele, la oamenii de afaceri, la presă etc. Aflu multe, le spun Preşedintelui. Ce au ei de ascuns? Jocuri proprii, afaceri, implicarea în procese etc. De aici lupta cu mine, de 10 ani. Cum de nu m-am prins atît de mult timp? Am pus pe seama invidiilor feminine lucruri mult mai grave. Nu că nu ar fi şi femei indivioase în această încrengătură. Dar invidia unora a fost bonus peste strategia bine pusă la punct.”

„În lupta care se dă pentru cine să cîştige Preşedinţia, Coldea aduce de partea lui şi a lui Iohannis oameni noi. Cred că şi pe Ghiţă şi pe Dragnea. Actul de frondă la adresa lui Ponta poate fi justificat de orgoliul celor doi care s-au văzut puşi la punct public de Ponta, dar am auzit zvonuri că ar lucra şi cu Coldea. Pentru că amîndoi au dosare. Iar Coldea este şeful lui Kovesi. Chiar Ghiţă mi-a povestit că fratele lui a fost chemat la audieri. Și că l-a ameninţat pe Maior şi Coldea că îi împuşcă dacă îi mai fac şi lui ce i-au făcut lui Traian Băsescu cu fratele lui!”

